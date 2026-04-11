Trực tiếp: Phi hành đoàn Artemis II trở về Trái Đất

Artemis trải qua nhiều trở ngại và bị chậm tiến độ. Nhiệm vụ không người lái Artemis I diễn ra hồi tháng 11/2022, sau hàng loạt đợt hoãn và hủy phóng. Tháng 2 năm nay, NASA cũng phải lùi lịch phóng Artemis II sau khi gặp vấn đề trong cuộc tổng duyệt nạp nhiên liệu. Trái Đất nhìn qua một trong những cửa số chính của tàu Orion trong sứ mệnh Artemis II. (Ảnh: NASA) Nếu không có vấn đề lớn nào khác phát sinh trong Artemis II, NASA sẽ thử nghiệm các công nghệ thương mại phức tạp trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp trong nhiệm vụ Artemis III năm 2027, bao gồm kết nối tàu Orion với tàu đổ bộ SpaceX hoặc Blue Origin. Sứ mệnh này tập trung kiểm tra hệ thống sự sống, động cơ và bộ đồ du hành mới (Axiom EMU) trước khi thực hiện các chuyến đổ bộ Mặt Trăng có người lái. NASA đặt mục tiêu thực hiện chuyến đổ bộ Mặt Trăng đầu tiên vào năm 2028 với nhiệm vụ Artemis IV. Đến thập niên 2030, NASA kỳ vọng bắt đầu phát triển các khu định cư, robot tự hành và trạm đổ bộ chở hàng, hướng đến thiết lập sự hiện diện bền vững trên bề mặt Mặt Trăng.

Tàu Orion chở theo bốn phi hành gia sứ mệnh Artemis II được phóng lên không gian bằng hệ thống tên lửa SLS lúc 5h35 ngày 2/4 (giờ Hà Nội). Sau khi vào quỹ đạo Trái Đất, tàu thực hiện cú đốt động cơ quan trọng để thoát ly và hướng tới Mặt Trăng. Tên lửa SLS đưa tàu Orion chở phi hành đoàn Artemis II cất cánh tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Mỹ, ngày 1/4. (Ảnh: Getty Images) Khoảng hai ngày sau khi phóng, Orion đạt cột mốc “nửa đường”, ở khoảng cách hơn 219.000 km so với Trái Đất. Đến ngày thứ năm, tàu tiến vào vùng ảnh hưởng lực hấp dẫn của Mặt Trăng, chính thức bước vào không gian quanh vệ tinh này. Ngày thứ sáu của sứ mệnh, phi hành đoàn thực hiện chuyến bay vòng qua vùng tối của Mặt Trăng kéo dài khoảng 7 giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất. Trong hành trình này, tàu Orion tạm mất liên lạc với Trái Đất khoảng 40 phút vì Mặt Trăng chặn tín hiệu. Cũng trong khoảng thời gian đó, Artemis II thiết lập kỷ lục mới khi trở thành chuyến bay có người lái xa Trái Đất nhất lịch sử, đạt khoảng cách tối đa khoảng 406.773 km, vượt cột mốc của Apollo 13 năm 1970 (khoảng 400.171 km). Tàu đồng thời tiếp cận Mặt Trăng ở khoảng cách gần nhất khoảng 6.500 km. Video hiện tượng nhật thực khi tàu Orion bay phía sau Mặt Trăng. (Nguồn: NASA) Trong chuyến bay ngang kéo dài 7 giờ, phi hành đoàn thực hiện nhiều quan sát khoa học, chụp ảnh bề mặt, nghiên cứu các cấu trúc địa chất và chứng kiến hiện tượng nhật thực từ không gian. Sau khi hoàn tất chuyến bay vòng, tàu Orion tận dụng lực hấp dẫn của Mặt Trăng để quay trở lại Trái Đất theo quỹ đạo “tự do quay về”. Tàu Orion chở phi hành đoàn Artemis II hướng về Trái Đất. (Ảnh chụp màn hình) Trong ngày thứ 9 của nhiệm vụ, cũng là ngày trọn vẹn cuối cùng của phi hành đoàn ở ngoài không gian. NASA cho biết các phi hành gia Artemis II đã cán mốc 'nửa đường' giữa Mặt trăng và Trái Đất. Tàu Orion sẽ đáp xuống Thái Bình Dương vào khoảng 20h07 ngày 10/4 (7h07 ngày 11/4 giờ Hà Nội) ngoài khơi San Diego, Mỹ.