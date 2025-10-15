Ảnh hiếm hé lộ hôn lễ xa hoa của gia đình quý tộc Trung Hoa thời nhà Thanh

Lễ thành hôn là nghi thức được xem là đỉnh cao của sự trang trọng và quy củ trong xã hội phong kiến. Qua ống kính của một nhiếp ảnh gia phương Tây, từng khoảnh khắc trong ngày trọng đại của tiểu thư quyền quý được lưu giữ sống động, hé mở nhiều chi tiết tinh tế về văn hóa cưới hỏi của triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Trong ảnh là Trưởng bối giúp cô dâu trang điểm. (Ảnh: Sohu)

Vào ngày cưới, tân nương được người hầu hoặc nhũ mẫu thân cận chải chuốt mái tóc, vấn búi cẩn thận rồi khoác lên mình bộ lễ phục đỏ rực là sắc màu biểu trưng cho hỷ sự, thịnh vượng và may mắn. Bộ giá y này thường được may bằng gấm hoặc sa lụa, thêu rồng phượng tinh xảo. (Ảnh: Sohu)

Theo nghi lễ truyền thống, nhà trai sẽ chuẩn bị đoàn rước dâu linh đình với kiệu hoa, trống kèn và pháo nổ vang rền. Chú rể đứng trước cửa đợi đoàn kiệu tiến vào, rồi cùng tân nương thực hiện các nghi lễ bái đường, dâng trà lên cha mẹ hai bên, cũng là biểu tượng cho lòng hiếu thuận và lời chúc phúc cho hôn nhân bền vững. (Ảnh: Sohu)

Trong loạt ảnh cổ, hình ảnh tân nương được các tỳ nữ giúp vấn tóc và khoác y phục cưới đặc biệt gây chú ý. Phía trên đầu nàng là chiếc mũ "Điền tử" - món trang sức chỉ giới quý tộc hoặc nữ nhân trong cung đình mới được phép sử dụng. Điều này cho thấy cô dâu nhiều khả năng xuất thân từ gia đình quyền thế hoặc quan lại triều đình. (Ảnh: Sohu)

Theo phong tục, vợ chồng mới cưới sẽ được đút ăn để cầu mong gắn bó trọn đời. Sau khi hoàn tất các nghi lễ, toàn bộ thân tộc và bằng hữu hai họ cùng dự yến tiệc trong không khí rộn ràng của kèn trống và pháo hoa. Đây không chỉ là dịp chúc mừng đôi trẻ mà còn thể hiện vị thế và sự sung túc của gia đình. (Ảnh: Sohu)

Ngoài những hình ảnh trong giới quý tộc, một số bức ảnh khác cũng tái hiện lễ cưới của tầng lớp bình dân. Cô dâu trong trang phục cầu kỳ, đầu trùm khăn đỏ che kín mặt và tấm màn này chỉ được chú rể vén lên khi bước vào động phòng, đánh dấu khoảnh khắc trở thành vợ chồng. Những người hầu gái đi kèm luôn túc trực bên cạnh, đỡ tân nương từng bước đi. Mọi chi tiết từ trang phục, trang sức, kiệu hoa cho tới lễ nghi đều phản ánh sự khắt khe, chuẩn mực và niềm tin vào nhân duyên trời định của xã hội Trung Hoa cổ đại.