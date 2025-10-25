8 sản phẩm, giải pháp Made by FPT hút khách tại sự kiện có 100 quốc gia tham dự

(VTC News) -

Tại Triển lãm công nghệ trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Liên Hiệp quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), FPT giới thiệu các giải pháp bảo mật ứng dụng AI đã được giải thưởng tại khu vực, góp phần cùng quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp kiến tạo không gian mạng an toàn, tự chủ và bền vững.

Trong đó, tiêu biểu là Nền tảng giám sát an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo được lựa chọn triển khai trong một số dự án quốc gia. Nền tảng này giúp các tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi công tác đảm bảo an ninh, an toàn công cộng từ bị động sang chủ động, dự báo và ngăn chặn rủi ro ngay từ đầu.

Hệ thống có thể phát hiện và ngăn chặn tới 80% sự cố tiềm ẩn nhờ khả năng cảnh báo sớm bằng AI, phân tích hành vi bất thường theo thời gian thực như ẩu đả, xâm nhập trái phép hay tình huống nguy hiểm, với tốc độ phản ứng nhanh hơn 3–5 lần so với giám sát thủ công, giúp lực lượng chức năng can thiệp kịp thời và giảm đáng kể các vụ việc nghiêm trọng tại khu vực giám sát.

Tại sự kiện, đại diện FPT đã giới thiệu với Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Phó Tổng thống Ecuador María José Pinto González Artigas (áo trắng) cùng đoàn đại biểu về Nền tảng giám sát bảo mật thông minh bằng AI của FPT đang được triển khai hiệu quả trong một số dự án an ninh quốc gia.

Nền tảng NightWolf SecureOne giúp doanh nghiệp chủ động giám sát toàn bộ các “tài sản số” như máy chủ, ứng dụng, thiết bị, dữ liệu … theo thời gian thực. Bộ dịch vụ tư vấn, đánh giá – kiểm thử và giám sát – vận hành an ninh mạng 24/7 ứng dụng AI tự động hợp nhất, tương quan hóa dữ liệu từ mọi lớp bảo mật, dịch vụ phát hiện mối đe dọa gần như ngay lập tức.

Khách trải nghiệm công nghệ của FPT tại Triển lãm trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Bộ 3 dịch vụ an ninh mạng: Dịch vụ Tư vấn An toàn thông tin; Dịch vụ Đánh giá & Kiểm thử An ninh; Dịch vụ Giám sát & Vận hành An ninh mạng giúp các doanh nghiệp xây dựng chiến lược, lộ trình và kiến trúc an ninh mạng toàn diện; chủ động phát hiện và vá các lỗ hổng bảo mật trên hệ thống công nghệ thông tin (Website, ứng dụng, hạ tầng mạng...); ứng phó sự cố an ninh mạng 24/7 phát hiện sớm các cuộc tấn công, giảm thiểu thiệt hại và tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành đội ngũ ATTT nội bộ.

Khách quốc tế trải nghiệm giải pháp công nghệ của FPT tại triển lãm trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Bên cạnh đó, FPT cũng mang tới triển lãm dòng chip quản lý nguồn (FPT Access Control System) với khả năng ứng dụng trong các máy xác thực Căn cước công dân tích hợp ứng dụng trong hệ thống quản lý an toàn học đường, giúp nhà trường kiểm soát ra vào, bảo vệ học sinh, và trong thiết bị xác minh di động, hỗ trợ lực lượng chức năng đảm bảo an ninh dân dụng, xác định tội phạm mọi lúc, mọi nơi.

Khách tham quan nghe giới thiệu về dòng chip quản lý nguồn (FPT Access Control System) sử dụng trong các máy xác thực Căn cước công dân.

Giải pháp tư vấn sức khỏe từ xa bằng công nghệ AI là một bước tiến trong việc quản lý sức khỏe cá nhân, đặc biệt là trong việc theo dõi các chỉ số quan trọng như huyết áp. Ứng dụng này cho phép Người dùng sử dụng điện thoại cá nhân để chủ động kiểm tra tình trạng huyết áp của bản thân thông qua camera. Dữ liệu huyết áp sau đó sẽ được hệ thống AI phân tích, đánh giá sơ bộ về tình trạng sức khỏe và cảnh báo sớm nếu có nguy cơ.

Khách tham quan trải nghiệm kiểm tra tình trạng huyết áp của bản thân thông qua giải pháp tư vấn sức khỏe từ xa bằng công nghệ AI.

Trong thời gian qua, FPT đã chú trọng đầu tư nghiên cứu và hình thành hệ sinh thái an ninh mạng, với triết lý bảo mật chủ động, ứng dụng sâu rộng Trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ sinh thái bảo mật từ Đào tạo đến Tư vấn, cung cấp Sản phẩm, giải pháp của FPT khẳng định năng lực công nghệ và cam kết đồng hành bảo đảm an ninh mạng cho cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, hướng tới một môi trường số an toàn, tự chủ và phát triển bền vững.

Chia sẻ về sự kiện Lễ mở ký Công ước Hà Nội, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, cho biết: “Tương lai của thế giới là tương lai số. Trí tuệ nhân tạo đang thực hiện nhiều công việc tốt hơn con người trong từng lĩnh vực cụ thể.

Chúng ta sẽ sống, làm việc và giao tiếp trong không gian số, và khi đó, an toàn - an ninh mạng trở thành vấn đề sống còn của mọi tổ chức và quốc gia. Công ước Hà Nội là bước ngoặt mang tính biểu tượng lớn, khi lần đầu tiên Liên Hợp Quốc ký kết một khung pháp lý toàn cầu ngay tại Việt Nam.

Điều này thể hiện rằng Việt Nam không chỉ là người tham gia, mà là quốc gia kiến tạo và đề xuất các sáng kiến toàn cầu. FPT xác định bảo vệ an ninh mạng quốc gia là nhiệm vụ hàng đầu của doanh nghiệp công nghệ Việt”.

Ông Bình cũng khẳng định, mô hình công tư đồng kiến tạo chính là sức mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên không số.