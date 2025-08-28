8 loại thực phẩm không nên hâm nóng

Một số món nếu đun đi đun lại không chỉ mất chất dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc.

Dưới đây là 8 loại thực phẩm được các chuyên gia khuyến cáo không nên hâm nóng lần thứ hai:

Rau bina (rau chân vịt)

Rau bina giàu nitrat - chất có lợi khi ăn tươi nhưng có thể biến đổi thành nitrit độc hại nếu hâm nóng nhiều lần. Do đó, chỉ nên nấu lượng vừa đủ, không để thừa.

Khoai tây

Khoai tây để lâu ở nhiệt độ phòng hoặc hâm lại nhiều lần dễ sản sinh vi khuẩn gây ngộ độc. Nếu lỡ nấu nhiều, hãy chia nhỏ và bảo quản trong tủ lạnh ngay sau khi nấu chín.

Cần tây và cà rốt

Tương tự rau bina, cần tây và cà rốt cũng chứa nhiều nitrat. Khi hâm nóng lại, chúng có thể chuyển thành chất gây hại. Nếu phải làm nóng món ăn, nên loại bỏ hai loại rau này trước.

Cơm nguội

Trong cơm có thể tồn tại bào tử vi khuẩn Bacillus cereus. Khi để ở nhiệt độ phòng, chúng phát triển nhanh và sinh độc tố. Vì vậy, cơm nên được bảo quản trong hộp kín, đặt ngay vào tủ lạnh, và chỉ hâm nóng một lần.

Nấm

Nấm sau khi nấu chín rất dễ bị vi sinh vật xâm nhập. Ăn lại khi đã để qua đêm có thể gây rối loạn tiêu hóa, đặc biệt nếu hâm nóng lại.

Củ cải

Củ cải giàu nitrat, nếu hâm nóng nhiều lần dễ chuyển thành nitrit. Cách an toàn nhất là ăn ngay sau khi nấu, hoặc dùng nguội trong các món salad.

Trứng

Trứng chín nếu tiếp xúc với nhiệt độ cao lần nữa có thể làm biến đổi protein, gây khó tiêu. Dù là trứng luộc hay chiên, tốt nhất không nên hâm nóng lại.

Thịt gà

Protein trong gà rất nhạy cảm với việc đun lại. Nếu hâm nóng không đều, vi khuẩn dễ tồn tại và gây đau bụng, tiêu chảy. Nguyên tắc an toàn là chỉ hâm nóng gà một lần, làm nóng đều từ ngoài vào trong và ăn ngay sau đó.

Thức ăn thừa nên được bảo quản trong hộp kín, đặt ngay vào tủ lạnh và chỉ hâm nóng lại một lần duy nhất. Quan trọng hơn, hãy nấu lượng thực phẩm vừa đủ để hạn chế việc lưu trữ và tái chế biến, tránh rước bệnh từ những món ăn tưởng chừng quen thuộc.