6 nhóm người tuyệt đối không nên ăn tổ yến

(VTC News) -

Tổ yến từ lâu được xem là “thực phẩm vàng” trong Đông y nhờ công dụng dưỡng âm, bổ khí, tăng cường thể lực và hỗ trợ phục hồi sau bệnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng loại thực phẩm quý này.

Theo Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, tổ yến vị ngọt, tính bình, đi vào kinh phế, vị và thận. Tổ yến giúp dưỡng âm nhuận táo, bổ trung ích khí, kiện tỳ dưỡng huyết, bổ thận sinh tinh. Trong thực tế, yến sào thường được dùng hỗ trợ người suy nhược, viêm phế quản, ho khan kéo dài, hen suyễn, lao phổi, lỵ, sốt rét và cả những trường hợp sau điều trị bệnh nặng.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng yến sào là thực phẩm bổ dưỡng chứ không phải thuốc chữa bệnh. Nếu dùng sai đối tượng hoặc quá liều, tác dụng tốt chưa thấy đâu, còn gây rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến chức năng tỳ vị, thậm chí làm bệnh nền thêm nặng.

Tổ yến từ lâu đã được xem là “thực phẩm vàng” trong Đông y.

6 nhóm người không nên sử dụng tổ yến

Dưới đây là 6 nhóm người được khuyến cáo không nên sử dụng tổ yến:

Người cao tuổi tiêu hóa kém

Người già có hệ tiêu hóa suy giảm nếu ăn quá nhiều tổ yến có thể dẫn đến đầy bụng, khó tiêu, khiến cơ thể khó hấp thụ các dưỡng chất quý trong yến.

Người tỳ vị hư, cảm mạo

Người đang mắc các triệu chứng như tỳ vị hư yếu, đầy bụng, lạnh bụng, sốt, ho có đàm loãng… nên tạm thời tránh xa tổ yến. Khi hệ tiêu hóa và hô hấp chưa ổn định, yến sào có thể khiến tình trạng bệnh trầm trọng hơn.

Người đang bị viêm da, viêm nhiễm

Các trường hợp viêm da, viêm phế quản cấp, viêm tiết niệu hoặc sốt do thực nhiệt cũng không nên dùng yến. Đây là lúc cơ thể đang phản ứng với các viêm nhiễm, nếu bổ sung thực phẩm nhiều dưỡng chất có thể gây “bội thực” năng lượng, cản trở quá trình hồi phục.

Người thể trạng yếu, hấp thu kém

Dù tổ yến được xem là “siêu thực phẩm”, nhưng nếu cơ thể không thể hấp thu thì việc sử dụng trở nên vô ích, thậm chí gây gánh nặng cho đường ruột. Những người quá gầy yếu, xanh xao, hay mệt mỏi do tỳ vị kém hoạt động nên tránh dùng yến.

Người thận dương hư

Biểu hiện của thận dương hư như đại tiện lỏng, nước tiểu trong... là dấu hiệu cho thấy cơ thể không thích hợp với thực phẩm tính bình như tổ yến. Sử dụng yến trong trường hợp này có thể khiến cơ thể thêm mệt mỏi, bệnh tình khó cải thiện.

Trẻ dưới 7 tháng tuổi

Ở độ tuổi này, hệ tiêu hóa của trẻ chưa phát triển đầy đủ để tiếp nhận các thực phẩm cao cấp như yến. Việc dùng yến sớm có thể gây rối loạn tiêu hóa, dị ứng hoặc rối loạn hấp thu.

Liều lượng dùng yến hợp lý theo độ tuổi

Trẻ từ 1-4 tuổi: dùng khoảng 1-2g yến tinh/ngày

Trẻ trên 4 tuổi, phụ nữ mang thai, thanh niên: dùng 2-3g/ngày

Người già, người mới ốm dậy, người bệnh (tiểu đường, ung thư…): 3-4g/ngày

Lưu ý: Việc sử dụng tổ yến cần cân nhắc thể trạng và tham khảo ý kiến chuyên gia để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho sức khỏe.

Nếu bạn thuộc một trong những nhóm trên, hãy cẩn trọng hoặc tạm thời tránh dùng tổ yến để bảo vệ sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình.