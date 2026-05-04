5 thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ gan và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ

Khi gan hoạt động tốt, cơ thể cũng vận hành trơn tru hơn. Vì vậy, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể góp phần hỗ trợ bảo vệ và duy trì sức khỏe gan. Theo Healthline, dưới đây là 5 món quen thuộc bạn có thể bổ sung vào bữa ăn hằng ngày để hỗ trợ tăng cường sức khoẻ gan.

Một số thực phẩm quen thuộc mang lại nhiều lợi ích để có lá gan khỏe mạnh. (Ảnh: Shutterstock)

Quả bơ

Quả bơ là thực phẩm phổ biến, giàu chất béo tốt và dưỡng chất.

Trong một nghiên cứu năm 2015, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng quả bơ có thể hỗ trợ giảm lipid máu, hay còn được gọi là chất béo, và góp phần giảm nguy cơ tổn thương gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Tương tự, một nghiên cứu vào năm 2019 chỉ ra rằng trong quả bơ chứa phenol, được coi là axit béo không bão hòa đơn. Những chất này có thể giúp giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, bệnh tim mạch.

Cà phê

Trong một nghiên cứu năm 2021 với gần 500.000 người, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng việc uống nhiều loại cà phê có thể giúp giảm gần 20% nguy cơ mắc bệnh gan hoặc gan nhiễm mỡ. Hơn nữa, việc uống cà phê cũng liên quan đến việc giảm 49% nguy cơ tử vong do bệnh gan.

Theo khuyến nghị của Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), lượng caffeine an toàn dùng hàng ngày không nên vượt quá 400 mg. Một tách hoặc gói cà phê thông thường có khoảng 70-100 mg caffeine. Như vậy, một người trưởng thành khỏe mạnh không nên uống quá 4-5 tách mỗi ngày.

Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ và cá thu có thể mang lại những lợi ích không thể ngờ cho sức khỏe của gan. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận nhóm sử dụng dầu cá có nguy cơ mắc các bệnh lý gan thấp hơn.

Tỏi

Tỏi là loại thực vật đa dụng, chứa các hợp chất có lợi. Khi sử dụng thường xuyên, tỏi có thể giúp bảo vệ tim mạch, gan, hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa và nhiều chức năng khác của cơ thể. Điều này là do tỏi chứa allicin - hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn.

Các loại hạt

Các loại hạt, đặc biệt là hạnh nhân, cung cấp vitamin E dồi dào. Đây là dưỡng chất được cho là có thể giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa. Hạnh nhân còn tốt cho tim mạch. Bạn có thể ăn trực tiếp các loạt hạt như bữa phụ hoặc thêm vào salad để tăng độ giòn và giá trị dinh dưỡng.