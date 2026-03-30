5 nhóm người cần chú ý khi ăn vừng đen hàng ngày

Giữ gìn sức khỏe và hướng tới sống thọ là mục tiêu của con người. Vì vậy, nhiều người chọn những thực phẩm vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng. Dù nhỏ bé, vừng đen chứa nhiều dưỡng chất quý giá, có thể bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày để hỗ trợ sức khỏe.

Lợi ích của vừng đen

Hỗ trợ giấc ngủ

Hạt vừng đen chứa magie - chất dinh dưỡng giúp thư giãn cơ, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Hạt mè đen tuy nhỏ bé nhưng chứa những lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Shutterstock)

Bổ thận, chắc xương

Hạt vừng đen chứa nhiều canxi, magie, kẽm cùng các khoáng chất thiết yếu, giúp hỗ trợ sức khỏe xương khớp và phòng ngừa loãng xương. Thực phẩm này đặc biệt phù hợp với người trung niên và người cao tuổi.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, vừng đen có vị ngọt nhẹ, đi vào kinh gan, thận và đại tràng, giúp bổ thận, bổ tỳ và tăng cường chức năng dạ dày. Nhờ đó, sử dụng hạt vừng đen đều đặn có thể hỗ trợ sức khỏe thận và cải thiện những vấn đề liên quan đến thận khí.

Đen tóc, chống lão hóa

Vitamin E trong hạt mè đen có khả năng chống oxy hóa, có thể hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của da và giảm các dấu hiệu lão hóa trên da. Y học cổ truyền Trung Quốc, tóc được cho là phản ánh sức khỏe tổng thể của cơ thể; khi cơ thể đủ dưỡng chất, tóc sẽ khỏe mạnh hơn.

Hạt vừng đen có hàm lượng sắt cao, có thể hỗ trợ bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, từ đó góp phần nuôi dưỡng tóc. Sesamin và biotin trong vừng đen cũng được cho là giúp hỗ trợ sức khỏe tóc và giảm nguy cơ tóc bạc sớm. Cách đơn giản để chế biến loại thực phẩm này là nấu thành cháo, có thể thêm chút đường để dễ ăn.

Bổ não

Những người thường xuyên làm việc mệt mỏi, căng thẳng có thể bổ sung vừng đen vào chế độ ăn. Việc sử dụng đều đặn loại thực phẩm này có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ và dầu trong hạt vừng đen khá cao, có thể giúp hỗ trợ nhu động ruột và tiêu hóa.

Ăn vừng đen đều đặn có thể góp phần cải thiện quá trình bài tiết của đường ruột và giảm nguy cơ táo bón. Với những người thường gặp tình trạng táo bón, có thể bổ sung vừng đen vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Nhóm người cần chú ý khi ăn vừng đen hàng ngày

Mè đen tuy bổ dưỡng, nhưng không phải ai cũng thích hợp ăn loại thực phẩm này (Ảnh: Shutterstock)

Theo trang TVBS, những người dưới đây nên hạn chế hoặc tránh ăn mè đen:

Người đang kiểm soát cân nặng: Mè đen chứa nhiều năng lượng và chất béo, vì vậy những người muốn kiểm soát cân nặng nên ăn với lượng vừa phải, tránh sử dụng quá nhiều.

Người có vấn đề về lắng đọng canxi: Do mè đen giàu canxi, những người có tình trạng lắng đọng canxi cần cân nhắc liều lượng để không gây ảnh hưởng không mong muốn.

Người đang dùng thuốc chống đông máu: Mè đen có thể tác động đến quá trình đông máu, nên những người đang dùng thuốc chống đông cần thận trọng khi bổ sung loại hạt này.

Người bị dị ứng với mè: Những người có cơ địa dị ứng với mè nên hoàn toàn tránh sử dụng để phòng ngừa các phản ứng dị ứng.