5 hộ dân chưa di dời, nút giao cao tốc Bến Lức-Long Thành nguy cơ chậm tiến độ

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được đẩy nhanh thi công nhằm kịp mục tiêu thông xe trong năm 2026. Tuy nhiên, tại khu vực nút giao Quốc lộ 51 (QL51), công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn tồn tại, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.
Theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), hạng mục nút giao QL51 được phê duyệt bổ sung từ tháng 8/2023, với tổng diện tích thu hồi khoảng 2,76ha, ảnh hưởng đến 111 trường hợp.
Đến nay, địa phương đã hoàn tất bàn giao mặt bằng đối với 106/111 trường hợp. Tuy nhiên, theo ghi nhận đầu tháng 4, vẫn còn 5 trường hợp chưa bàn giao, với diện tích khoảng 0,1ha.
Việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng khiến tiến độ không đạt yêu cầu đề ra, dù trước đó lãnh đạo Chính phủ và Bộ Xây dựng đã nhiều lần chỉ đạo, đôn đốc.
Tại cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì ngày 29/3 tại sân bay Long Thành, các bộ, ngành tiếp tục đề nghị tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn tất bàn giao mặt bằng trước mốc thời gian nêu trên.
Gói thầu nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với QL51 (XL-NG51) là hạng mục quan trọng, được triển khai từ tháng 2/2025. Đến nay, sản lượng thi công đạt khoảng 66,02%.
Ghi nhận thực tế tại công trường cho thấy, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục chính như cọc khoan nhồi, trụ - mố cầu và bản mặt cầu. Cụ thể, đã hoàn thành 215/220 cọc khoan nhồi D1200 và toàn bộ 20 cọc D1000; thi công 10/12 trụ và 1/2 mố cầu vượt; đúc 201/227 phiến dầm Super-T, lắp đặt 139 phiến; thi công 19/35 bản mặt cầu.
Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn bị ảnh hưởng bởi hai nguyên nhân chính là thiếu vật liệu đắp nền và vướng mắc mặt bằng kéo dài. Đặc biệt, việc còn 5 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng khiến một số hạng mục không thể triển khai đồng bộ. Theo kế hoạch, gói thầu XL-NG51 dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6/2026.
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 57,8km, đi qua các địa phương gồm Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai, với tổng mức đầu tư gần 29.587 tỷ đồng từ các nguồn vốn như ADB, JICA, ngân sách Nhà nước và vốn của VEC.
Hiện toàn tuyến đã hoàn thành gần 55km, trong đó khoảng 30km đã được đưa vào khai thác tạm, khoảng 25km đã hoàn thành nhưng chưa thể khai thác do thiếu kết nối giao thông. Riêng các hạng mục thuộc gói thầu XL-NG51 vẫn được xác định là “điểm nghẽn” do vướng mặt bằng, ảnh hưởng đến mục tiêu thông xe toàn tuyến vào tháng 9/2026.
Trước tình hình này, VEC kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục có ý kiến với UBND tỉnh Đồng Nai, yêu cầu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nút giao QL51, nhằm hoàn tất bàn giao trước ngày 15/4/2026.