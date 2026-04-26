40 năm sau thảm họa Chernobyl: Bí ẩn 'Móng vuốt tử thần' giữa vùng đất chết

(VTC News) -

Ngày 26/4/1986, vụ nổ tại lò phản ứng số 4 của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl làm rung chuyển thế giới, phát tán lượng khổng lồ bụi phóng xạ vào bầu khí quyển. Sau 40 năm, trong khi thiên nhiên đang dần xâm lấn những khu dân cư bỏ hoang, tại thị trấn Pripyat vẫn tồn tại một vật thể khét tiếng với tên gọi: "Móng vuốt tử thần".

Chiếc “Móng vuốt tử thần” rỉ sét nằm giữa rừng Chernobyl, vẫn phát ra mức phóng xạ nguy hiểm sau 40 năm thảm họa. (Nguồn: Shutterstock)

Thực chất, đây là một gầu ngoạm (cần cẩu gắp) công nghiệp nặng hàng tấn, được dùng để vận chuyển phế liệu. Tuy nhiên, trong những tháng ngày hỗn loạn sau vụ nổ, nó đã được huy động cho một nhiệm vụ cảm tử: dọn dẹp các mảnh vỡ lò phản ứng bị tàn phá.

Khi mái của lò phản ứng số 4 bị thổi bay, chiếc móng vuốt này được thả xuống từ lỗ hổng lớn để xúc các thanh graphite (than chì) và vật liệu hạt nhân siêu nóng đang rò rỉ.

Chính việc tiếp xúc trực tiếp với lõi lò phản ứng đã khiến khối kim loại này bị nhiễm xạ nặng nề, biến nó thành một trong những vật thể nguy hiểm nhất tại khu vực loại trừ.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, "Móng vuốt tử thần" thường được thêu dệt là vật thể "chạm vào là chết". Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, sự thực có phần ít kịch tính hơn dù vẫn rất đáng lo ngại.

Các phép đo bằng máy Geiger tại những khe hở bị ô nhiễm nặng nhất trên chiếc móng vuốt cho thấy chỉ số có thể đạt mức 500 microsievert mỗi giờ (mức này cao gấp hàng nghìn lần phông phóng xạ tự nhiên, tương đương việc chỉ cần đứng gần vài giờ đã vượt giới hạn an toàn cả năm).

Dù không gây tử vong ngay lập tức như "Bàn chân voi" (khối corium nằm dưới hầm lò phản ứng), việc tiếp xúc gần vật thể này trong vài giờ có thể gây ra các triệu chứng mệt mỏi và làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư về lâu dài.

Bất chấp những cảnh báo nguy hiểm, "Móng vuốt tử thần" lại trở thành điểm đến ưa thích của những người khám phá đô thị bất hợp pháp (Stalkers). Trong những năm gần đây, vật thể rỉ sét này liên tục bị phun sơn bằng những màu sắc rực rỡ, thậm chí có những bức ảnh gây sốc ghi lại cảnh du khách ngồi trực tiếp lên phần kim loại nhiễm xạ.

Các chuyên gia an toàn hạt nhân cảnh báo rằng, dù phóng xạ đã suy giảm sau 4 thập kỷ, nhưng các hạt bụi phóng xạ bám trên bề mặt kim loại rỉ sét vẫn có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp nếu lớp sơn bị bong tróc.

Sự tồn tại của "Móng vuốt tử thần" giữa bãi phế liệu Pripyat không chỉ là một thách thức về môi trường mà còn là biểu tượng cho nỗ lực phi thường của những "người dọn dẹp" (Liquidators). Họ đã sử dụng những thiết bị thô sơ nhất để đối đầu với sức mạnh vô hình của hạt nhân nhằm ngăn chặn một thảm họa lớn hơn cho toàn châu Âu.

Sau 40 năm, chiếc móng vuốt vẫn nằm đó - rực rỡ dưới những lớp sơn xịt của hậu thế nhưng vẫn ẩn chứa bên trong sức mạnh hủy diệt thầm lặng, nhắc nhở chúng ta về cái giá quá đắt của những sai lầm công nghệ trong lịch sử.