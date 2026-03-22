2 kẻ đồi bại nhiều lần xâm hại bé gái 13 tuổi ở Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Dương Phú Đây, Lê Văn Ngọc (đều sinh năm 1973, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô người dưới 16 tuổi”.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2026 đến nay, Dương Phú Đây nhiều lần lợi dụng thời điểm ban đêm và khu vực vắng người qua lại để tiếp cận, dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu N.T.Q. (sinh năm 2013).

Hành vi này diễn ra tại các khu vực như hẻm dân cư, sân bóng. Đây dùng thủ đoạn cho tiền, dụ dỗ nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự cũng xác định Lê Văn Ngọc - hàng xóm của cháu Q., đã lợi dụng việc cháu thường xuyên ở nhà một mình để nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô. Các hành vi này chủ yếu diễn ra tại nhà riêng của bị hại, với thủ đoạn cho tiền nhằm tạo sự lệ thuộc, tránh bị phát hiện.

Tại cơ quan công an, cả hai người đàn ông này đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra để xử lý.