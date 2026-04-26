Xuyên đêm tìm kiếm, đưa bé trai mất tích về với gia đình tại Thái Nguyên

Khoảng 19h ngày 25/4, Công an xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo của người dân thôn Nặm Cà về việc cháu Đ.Tr.Th.V. (sinh năm 2023, con chị Đ.T.L. sinh năm 1982, trú tại thôn) mất tích từ khoảng 15h30 cùng ngày.

Lực lượng chức năng tìm thấy và đưa cháu bé trở về an toàn. (Ảnh: CA Thái Nguyên)

Theo thông tin ban đầu, trong lúc chị L. làm việc nhà, cháu V. đi ra ngoài mà không ai để ý. Khi phát hiện con không có ở nhà, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên báo chính quyền địa phương hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Lang đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng như quân sự, an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ và chính quyền các thôn tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ, rà soát tại các khe suối, nương rẫy, tuyến đường liên thôn; đồng thời kiểm tra hệ thống camera an ninh và phát động người dân cùng tham gia tìm kiếm cháu bé xuyên đêm với quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Đến khoảng 9h ngày 26/4, trong quá trình rà soát tại khu vực cách nhà cháu bé hơn 2km, một tổ công tác phát hiện dấu chân trẻ em và đồ chơi gần khe suối. Lần theo dấu vết khoảng 200-300m, lực lượng chức năng nghe thấy tiếng khóc và nhanh chóng tiếp cận, phát hiện cháu bé đang đứng trong bụi rậm.

Thời điểm được tìm thấy, cháu có nhiều nốt đỏ do côn trùng đốt, tinh thần hoảng sợ nhưng sức khỏe cơ bản ổn định. Tổ công tác đã kiểm tra sơ bộ, động viên, cho cháu ăn uống rồi đưa về với gia đình an toàn. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định.