Xúc động hình ảnh đồng đội, người dân tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu

Sáng 30/6, lễ tang Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).
Lễ viếng Anh hùng La Văn Cầu diễn ra từ 9h đến 10h30, lễ truy điệu và đưa tang từ 10h30 đến 11h. Lễ hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ và an táng cùng ngày tại nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi vòng hoa kính viếng Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân La Văn Cầu.
Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng viếng Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân La Văn Cầu.
Đoàn Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam viếng Anh hùng La Văn Cầu.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An làm trưởng đoàn đến viếng, dâng hương, tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân La Văn Cầu.
Đồng đội, người thân, bạn bè cùng những thế hệ đi sau tiễn biệt Đại tá La Văn Cầu.
Cựu chiến binh Lê Bình, 99 tuổi, được người thân đưa bằng xe lăn từ phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đến tiễn biệt Đại tá La Văn Cầu.
Đại diện các cơ quan, đơn vị chia buồn cùng gia quyến Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân La Văn Cầu.
Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1931, là người dân tộc Tày, quê tại xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng. Tham gia cách mạng từ khi còn trẻ, ông lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong Chiến dịch Biên giới năm 1950.
Tại trận đánh cứ điểm Đông Khê, khi cánh tay phải bị thương rất nặng, ông đề nghị đồng đội cắt phần cánh tay bị dập nát để tiếp tục mang bộc phá đánh lô cốt địch, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch. Hình ảnh người chiến sĩ quả cảm đã trở thành biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Với những chiến công và cống hiến nổi bật, ông là một trong bảy cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.
Sau năm 1954, ông tiếp tục công tác trong quân đội, được phong quân hàm Đại tá và nghỉ hưu năm 1996. Sau khi rời quân ngũ, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, từng là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với những cống hiến to lớn, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như Huân chương Quân công hạng nhì, Huân chương Quân công hạng ba và Huân chương Kháng chiến hạng nhất.