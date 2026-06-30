Xúc động hình ảnh đồng đội, người dân tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu

Sau năm 1954, ông tiếp tục công tác trong quân đội, được phong quân hàm Đại tá và nghỉ hưu năm 1996. Sau khi rời quân ngũ, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, từng là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với những cống hiến to lớn, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như Huân chương Quân công hạng nhì, Huân chương Quân công hạng ba và Huân chương Kháng chiến hạng nhất.