Xuân Son bỏ dở buổi tập: Chấn thương nhẹ, HLV Kim Sang-sik không cần lo lắng

Trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam chiều 21/3, Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương nhẹ. Tiền đạo sinh năm 1997 phải bỏ dở một phần giáo án của ban huấn luyện. Bộ phận y tế cho Xuân Son chườm đá và cầu thủ này chỉ quan sát các đồng đội tiếp tục tập luyện trong phần còn lại của buổi tập.

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, Xuân Son cảm thấy căng nhẹ phần cơ đùi và được yêu cầu dừng vận động để đảm bảo an toàn. Tiền đạo của câu lạc bộ Nam Định mới thi đấu trận tứ kết cúp Quốc gia căng thẳng tại Đà Nẵng. Do đó, việc cơ thể chưa hồi phục là điều bình thường với người có cân nặng như Xuân Son.

Về cơ bản, anh chỉ cần tập trung hồi phục và điều chỉnh cường độ vận động cho phù hợp là sẵn sàng vào sân ở cả trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia. Người hâm mộ đang chờ đợi màn kết hợp giữa bộ đôi cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Họ được kì vọng sẽ mang về một chiến thắng đậm cho đội tuyển Việt Nam trước Malaysia.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 21/3. Nhóm cầu thủ tham dự các trận tứ kết Cúp quốc gia 2025/26 và trận đấu bù vòng 13 V.League 2025/26 sẽ lên tập trung muộn hơn.

Trong dịp FIFA Days lần này, đội tuyển sẽ có trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào 19h00 ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội), trước khi di chuyển tới Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia trên SVĐ Thiên Trường vào ngày 31/3 trong khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Với việc Malaysia đã bị xử thua ở cả hai trận đấu gặp Việt Nam và Nepal vì sử dụng cầu thủ nhập tịch chưa đủ điểu kiện vào sân, đội tuyển Việt Nam nghiễm nhiên có được tấm vé đến với vòng chung kết Asian Cup 2027.

Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn rất khao khát chiến thắng trước Malaysia. Trận đấu này mang theo ý nghĩa về mặt danh dự với đội tuyển Việt Nam.