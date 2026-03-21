Xe tải và container va chạm trên quốc lộ: 1 người tử vong, giao thông ùn tắc

Thông tin từ Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên QL1 qua địa phận phường Đông Hòa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 tài xế tử vong, giao thông ùn tắc tạm thời.

Xe tải bị móp phần đầu sau vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 16h30 cùng ngày, tại Km 1341+200, quốc lộ 1, thuộc khu phố 1, phường Đông Hoà, xe tải biển số 86H-00880 do ông Dương Quốc Trung (32 tuổi, trú Vĩnh Tân, Bình Thuận cũ) lái, trên xe lúc này có phụ xe là ông Hồ Văn Cẩm (42 tuổi trú Ninh Phước, Ninh Thuận cũ), đi theo hướng Nam - Bắc, đã xảy ra tai nạn với container biển số 78C-044.98 do ông Đoàn Văn Thu (40 tuổi, trú xã Tuy An Nam, Đắk Lắk) lái.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải Dương Quốc Trung tử vong tại bệnh viện, phụ xe Cẩm và tài xế Thu bị thương.

Xe container lật nghiêng sau vụ tai nạn, làm giao thông bị ùn tắc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe container bị lật nghiêng, đè lên một xe máy đang dừng chờ qua đường. May mắn, người đi xe máy là ông N.T.L. (34 tuổi, trú phường Đông Hòa, Đắk Lắk) bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông trên quốc lộ 1 bị ách tắc tạm thời. Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc và điều tiết giao thông.

Theo Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 10 (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk) sau khi tiếp nhận tin báo về việc có vụ tai nạn khiến người bị mắc kẹt trong cabin xe, đơn vị đã nhanh chóng điều động 2 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.