Video: Xăng E10 ngày càng hút khách Hà Nội.
Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, bắt buộc xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.
Song, trước những thách thức về an ninh năng lượng, biến động thị trường năng lượng trên thế giới, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công Thương rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 ngay trong tháng 4, góp phần giảm phụ thuộc vào xăng khoáng.
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã bán thí điểm xăng E10 từ tháng 8/2025 và ngày càng mở rộng trong đầu năm nay. Trong ảnh là cửa hàng xăng dầu Thái Thịnh đã được PVOIL chuyển đổi các trụ bán xăng E5 RON92 trước đây thành xăng E10 RON95 từ năm ngoái.
Một nhân viên ở đây cho biết, thời gian đầu khi xăng E10 được bán, không ít người còn băn khoăn, lo ngại về ảnh hưởng đối với động cơ. Tuy nhiên, gần đây rất nhiều khách hàng đã chuyển sang sử dụng loại xăng này.
Anh Hoàng, tài xế công nghệ, chia sẻ, anh ủng hộ chính sách chuyển đổi sớm sang xăng sinh học của Chính phủ, không chỉ nhằm bảo vệ môi trường mà còn nhằm giảm bớt áp lực nguồn cung xăng khoáng trong bối cảnh chiến sự thế giới còn nhiều biến động.
Cũng theo anh Hoàng, do giá xăng E10 rẻ hơn xăng khoáng nên người mua cũng sẽ tiết kiệm được chi phí sau mỗi lần đổ xăng. Hiện giá xăng E10 không cao hơn 24.450 đồng/lít, thấp hơn mức 25.428 đồng/lít của xăng E5 và mức 26.976 đồng/lít của xăng RON95.
Không chỉ anh Hoàng mà ngày càng nhiều người dân cũng lựa chọn sử dụng xăng E10 thay cho các loại xăng truyền thống.
Theo ghi nhận, tại các cây xăng, người bán vẫn chủ động tuyên truyền về tính năng của xăng E10 để người mua hiểu rõ hơn. Theo đó, thành phần xăng E10 gồm 90% xăng khoáng và 10% ethanol - loại cồn có thể sản xuất từ sắn, mía, ngô. So với xăng E5 hiện đang lưu hành, xăng E10 có tỷ lệ ethanol cao hơn, được kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả giảm phát thải.
Tại cửa hàng xăng dầu PVOIL Nghĩa Tân trên đường Hoàng Quốc Việt (phường Nghĩa Đô), lượng khách đổ xăng E10 cũng khá đông, từ xe máy đến ô tô.
Một khách hàng khi được hỏi cho biết, sau khi tìm hiểu thông tin về xăng E10 qua báo chí, anh nhận thấy mức giá phù hợp, không ảnh hưởng đến phương tiện và nằm trong lộ trình chuyển đổi của Nhà nước nên sẵn sàng sử dụng. Theo anh, việc chuyển sang xăng E10 không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe, nhất là khi anh thường xuyên di chuyển ngoài đường.
Tuy vậy, theo anh, giá xăng E10 cần hấp dẫn hơn nữa, để kích thích người dùng sớm chuyển sang sử dụng.
Các cột bơm xăng E10 ngày càng xuất hiện nhiều trên các cây xăng ở Hà Nội.