Vượt sóng dữ cứu bệnh nhân viêm ruột thừa trên đảo Quan Lạn

Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) tiếp nhận tin báo khẩn về một bệnh nhân tại đảo Quan Lạn bị viêm ruột thừa cấp, cần được chuyển gấp vào đất liền để phẫu thuật. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, Trung tâm điều động xuồng cấp cứu chuyên dụng xuất phát từ Cảng Cái Rồng ra đảo Quan Lạn – cách khoảng 40 km đường thủy.

Kíp cứu hộ do ông Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, trực tiếp chỉ huy. Quá trình di chuyển diễn ra trong điều kiện thời tiết cực kỳ nguy hiểm khi bão số 10 (Bualoi) đang ảnh hưởng đến vùng biển Quảng Ninh. Mưa lớn, sóng cao, gió giật mạnh khiến việc tiếp cận đảo gặp nhiều khó khăn.

Sau gần 2 giờ vật lộn với biển động dữ dội, xuồng cứu hộ buộc phải dừng lại ngoài khơi do không thể cập bến an toàn.

Trung tâm Y tế đặc khu Vân Đồn vận chuyển cấp cứu bệnh nhân viêm ruột thừa cấp.

Trước tình huống cấp bách, lực lượng Biên phòng tỉnh được huy động, sử dụng tàu quân sự để phối hợp ứng cứu. Sự hỗ trợ kịp thời, quyết liệt của Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương đã giúp tàu tiếp cận đảo thành công và đưa bệnh nhân lên tàu an toàn.

Chủ tịch UBND Đặc khu Vân Đồn, ông Vũ Đức Hưởng, trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp giữa các đơn vị, đảm bảo quá trình cứu hộ diễn ra thống nhất và hiệu quả.

Đến khoảng 15h cùng ngày, bệnh nhân được đưa về Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn và chuyển thẳng vào phòng mổ. Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật khẩn cấp, trong điều kiện chuyên môn và an toàn được đặt lên hàng đầu.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y bác sĩ, cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương góp phần cứu sống bệnh nhân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.