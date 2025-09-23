Vụ bắn hai mẹ con người tình rồi tự vẫn: Người mẹ liệt tứ chi

(VTC News) -

Chiều 23/9, hai bệnh nhân nữ gồm bà N.T.P (63 tuổi) và bà T.T.A (40 tuổi), là mẹ con, cùng ở tỉnh Tây Ninh nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM do bị đạn bắn vào người.

ThS.BS Dương Quang Minh, Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân A. nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Vết thương vùng cung mày đã được khâu, kết quả CT sọ não và cột sống cổ đều bình thường, không có máu tụ nội sọ. Hiện bệnh nhân được điều trị kháng sinh, giảm đau và tiếp tục theo dõi. Nếu ổn định có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhân bị đạn bắn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. (Ảnh: BVCC)

Trong khi đó, tình trạng của bà P. nặng hơn. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bà P. bị vỡ hoàn toàn cột sống cổ C4. Trên phim X-quang, phát hiện mảnh đạn nằm ở vai phải. Do thân sống bị vỡ hoàn toàn nên bệnh nhân bị tổn thương tủy sống, dẫn đến liệt tứ chi và mất cảm giác từ vai trở xuống.

“Chúng tôi đã bất động cột sống cổ, chống phù tủy, giảm đau và theo dõi sát. Tuy nhiên, tiên lượng rất dè dặt do tổn thương quá nặng, tủy sống bị hủy hoại hoàn toàn” Bác sĩ Trần Minh Trí, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.

Theo Bác sĩ Trí, chấn thương cột sống cổ thường gặp ở Chợ Rẫy chủ yếu do tai nạn giao thông, lao động. Trường hợp bị đạn xuyên cổ gây vỡ đốt sống, liệt toàn thân như bệnh nhân P. là cực kỳ hiếm.

Như Báo Điện tử VTC News đã đưa tin, trước đó, ông Đ.T.A (53 tuổi, ở Đồng Nai) sống chung như vợ chồng với bà T.T.A, và cùng sinh sống với mẹ ruột của bà A. là bà N.T.P tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Khoảng trưa ngày 22/9, trong lúc xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông, ông Đ.T.A đã dùng súng bắn vào bà T.T.A và mẹ của bà gây thương tích. Ngay sau đó, 2 mẹ con bà A. được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Còn ông Đ.T.A sau khi gây án đã cố thủ trong nhà, sau đó tự bắn vào mình để tự sát. Dù được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu nhưng ông đã không qua khỏi.