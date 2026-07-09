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Vụ 140 điểm 10 môn Toán: 100% phụ huynh, thí sinh đề nghị thi lại

(VTC News) -

Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở môn Toán tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở GD&ĐT ghi nhận 100% phụ huynh và thí sinh đề nghị thi lại.

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