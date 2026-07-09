Trực tiếp: Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 Toán

Tại họp báo, cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở tỉnh Tuyên Quang, cũng như kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Nguyễn Hà Duy - giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các sai phạm liên quan vụ hơn 140 điểm 10 toán tốt nghiệp bất thường tại điểm thi này.

Nguyễn Hà Duy sinh năm 1998, là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Quá trình học tập, Duy từng đạt nhiều thành tích nổi bật, trong đó có giải Nhì học sinh giỏi toàn diện cấp tỉnh, giải Nhất học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh, giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh và hai năm liên tiếp đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Duy theo học lớp chất lượng cao ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp loại Giỏi. Đến năm 2020, giáo viên này trở về công tác tại chính ngôi trường từng theo học.

Nguyễn Hà Duy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Trong quá trình giảng dạy, Nguyễn Hà Duy được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Toán, đồng thời tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Theo thông tin giới thiệu trước đây, nhiều học sinh do Duy trực tiếp hướng dẫn đã đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có em giành giải Nhì.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Nguyễn Hà Duy từng được biết đến là một trong những giáo viên trẻ sớm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động dạy học. Từ năm 2022, giáo viên này sử dụng ChatGPT cùng các nền tảng như Padlet, Quizizz, Azota và Kahoot để xây dựng học liệu, hỗ trợ cá nhân hóa bài giảng và tăng cường tương tác với học sinh.

Trước khi bị khởi tố, Nguyễn Hà Duy từng đạt giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp tỉnh và được công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024/2025.