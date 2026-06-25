Vợ nhắn 'em yêu anh vô tận', Messi đáp ngọt ngào

(VTC News) -

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 39 của Lionel Messi, vợ anh là Antonela Roccuzzo đã chia sẻ loạt hình ảnh đặc biệt của chồng trên mạng xã hội, kèm những lời nhắn đầy tình cảm dành cho người bạn đời đã đồng hành cùng cô suốt hơn 20 năm. Trên Story, Antonela còn tiết lộ bức ảnh hiếm hoi chụp Messi khi còn nhỏ, bên chiếc bánh sinh nhật gắn cây nến số 8.

"Chúc mừng sinh nhật tình yêu của cuộc đời em. Chúc anh luôn hạnh phúc và vui vẻ trong ngày hôm nay và mãi mãi về sau. Mẹ con em đã có tất cả những gì mình cần vì có anh trong cuộc đời này. Em yêu anh vô tận", Antonela viết.

Antonela Roccuzzo chia sẻ loạt hình ảnh đặc biệt nhân dịp sinh nhật lần thứ 39 của Messi. (Ảnh: @antonelaroccuzzo/Instagram)

Bên dưới bài đăng, Messi trả lời cũng đầy yêu thương: “Cảm ơn em rất nhiều, tình yêu của anh. Anh cũng yêu em và các con. Anh yêu cả nhà! Hồi đó chúng ta bé xíu nhỉ…"

Sinh nhật của Messi diễn ra vào thời điểm đặc biệt với ngôi sao người Argentina. Tại kỳ World Cup 2026, Messi tiếp tục thi đấu nổi bật và liên tiếp thiết lập những kỷ lục đặc biệt. Trong 2 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng, anh ghi tổng cộng 5 bàn cho Argentina, nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 18. Con số này giúp Messi trở thành cầu thủ có nhiều pha lập công nhất trong lịch sử của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, sau trận đấu với Áo ngày 23/6, Antonela Roccuzzo cũng đăng ảnh trên khán đài cùng thông điệp đầy xúc động. “Thật vinh dự khi được chứng kiến anh làm nên lịch sử hết lần này đến lần khác. Em yêu anh!”. Ngay bên dưới bài đăng, Messi đáp lại bằng dòng bình luận ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: “Te amo (Anh yêu em)".

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Gắn bó từ thời niên thiếu ở Rosario, quê nhà của cả hai tại Argentina, Messi và Antonela đã cùng xây dựng mối quan hệ kéo dài suốt sự nghiệp của siêu sao này, từ những năm tháng ở Barcelona cho đến thời điểm hiện tại. Hiện họ có ba người con trai là Thiago, Mateo và Ciro. Những hình ảnh giản dị về cuộc sống gia đình thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội, giúp gia đình Messi trở thành biểu tượng hạnh phúc trong mắt người hâm mộ.