Dự báo thời tiết ngày 24/7: Miền Bắc mưa lớn, nguy cơ xuất hiện lũ

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 24/7/2026

Từ nay đến 25/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 300mm, trọng tâm là các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Các nơi khác ở Bắc Bộ cũng hứng mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày 24/7, miền Bắc mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Từ chiều tối 24/7 đến ngày 25/7, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm; nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ và nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt cục bộ.

Ngày 24/7, Nghệ An đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác. Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ 24/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm trong 24 giờ, cục bộ mưa to đến rất to trên 80mm trong 24 giờ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/7, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Ngoài ra, từ nay đến 25/7, trên các sông ở Bắc Bộ có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/7/2026

TP Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, khu Tây Bắc 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, khu Tây Bắc 26-28°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, trong đó, Thanh Hóa mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.