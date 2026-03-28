Việc đốt bồ kết có những lợi ích gì?

Bồ kết từ lâu được dùng để xông, tạo hương và làm sạch không gian sống, nhưng nhiều công dụng của việc đốt loại quả này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian, chưa được kiểm chứng đầy đủ bằng khoa học.

Công dụng của việc đốt bồ kết

Các nghiên cứu bước đầu cho thấy, trong bồ kết có chứa một số hợp chất như saponin, flavonoid với khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa trong điều kiện phòng thí nghiệm. Dù vậy, hiệu quả khi sử dụng dưới dạng đốt khói trong thực tế vẫn chưa có đủ bằng chứng khoa học rõ ràng.

Góp phần khử mùi, làm thoáng không khí

Theo kinh nghiệm dân gian, khói bồ kết thường được dùng để át mùi ẩm mốc, mùi thuốc lá hoặc mùi thức ăn trong nhà. Hương thơm nhẹ, đặc trưng giúp không gian trở nên dễ chịu hơn. Tuy nhiên, khả năng “khử khuẩn không khí” vẫn cần thêm nghiên cứu để khẳng định.

Hỗ trợ giảm cảm giác nghẹt mũi

Nhiều người cho rằng, việc xông khói bồ kết có thể giúp thông mũi, giảm khó chịu khi bị cảm lạnh nhẹ. Một số hoạt chất trong bồ kết được ghi nhận có đặc tính kháng khuẩn ở mức độ nhất định, nhưng tác dụng cải thiện triệu chứng hô hấp ở người vẫn chưa được chứng minh rõ ràng.

Tạo cảm giác thư giãn

Khói bồ kết có mùi thơm ấm, dịu, thường được sử dụng như một cách thư giãn tại nhà. Dù chưa có bằng chứng khoa học cụ thể về tác dụng an thần, nhiều người cho biết cảm thấy dễ chịu, giảm căng thẳng khi xông phòng bằng bồ kết vào buổi tối.

Hạn chế côn trùng

Trong dân gian, bồ kết còn được dùng để xua đuổi ruồi muỗi và một số loại côn trùng. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế và độ an toàn khi sử dụng lâu dài vẫn chưa được đánh giá đầy đủ.

Cách đốt bồ kết đúng và an toàn

Lưu ý khi đốt bồ kết

Nên dùng quả bồ kết khô, sạch, không bị ẩm mốc. Quả kém chất lượng khi đốt có thể sinh ra khói gây hại cho đường hô hấp.

Bồ kết nên được đặt trên than hồng hoặc nguồn nhiệt ổn định để khói lan tỏa từ từ. Tránh đốt trực tiếp bằng lửa lớn vì dễ làm cháy khét, giảm mùi thơm tự nhiên. Không nên đốt quá nhiều cùng lúc để tránh khói dày đặc gây khó chịu.

Có thể kết hợp với vỏ cam, sả hoặc quế để tăng hương thơm và cảm giác dễ chịu trong không gian.

Chỉ nên xông bồ kết 1-2 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 10-15 phút là đủ. Việc lạm dụng có thể gây tác dụng ngược. Dù là nguyên liệu tự nhiên, việc đốt bồ kết vẫn tiềm ẩn một số rủi ro nếu sử dụng không đúng cách.

Nên tránh hít quá nhiều khói. Khói bồ kết có thể gây kích ứng niêm mạc mũi và họng nếu tiếp xúc trong thời gian dài, dẫn đến ho, cay mắt hoặc khó thở. Trẻ nhỏ, người bị hen suyễn hoặc bệnh đường hô hấp nên hạn chế tiếp xúc.

Không nên đốt bồ kết trong phòng kín vì có thể khiến khói tích tụ, làm giảm lượng oxy và gây cảm giác ngột ngạt, đau đầu. Khi sử dụng, nên mở cửa sổ hoặc đảm bảo phòng có sự lưu thông không khí.