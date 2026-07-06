Vì sao Vinicius không đá phạt đền cho Brazil?

(VTC News) -

Đội tuyển Brazil bị loại khỏi World Cup 2026 sau trận thua 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8. Pha đá phạt đền hỏng của Bruno Guimaraes đầu hiệp một là nguyên nhân dẫn đến kết quả đáng thất vọng của đội bóng vàng xanh.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti giải thích: "Chúng tôi chọn người đá phạt đền dựa vào thống kê trong cả năm qua của các cầu thủ Brazil cũng như chính đối thủ. Người sút phạt đền giỏi nhất là Neymar, sau đó đến Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimaraes rồi đến Martinelli". Như vậy, theo xác nhận của nhà cầm quân người Italy, Vinicius Junior thậm chí không nằm trong top 5 cầu thủ được ưu tiên đá phạt đền.

Vinicius không được đá phạt đền cho Brazil.

Bruno Guimaraes được chọn đá phạt đền là điều hiển nhiên, dựa vào tiêu chí mà ông Ancelotti đặt ra. Ba cầu thủ được ưu tiên đá phạt đền là Neymar, Igor và Raphinha đều ngồi dự bị. Thậm chí, chỉ duy nhất Neymar được tung vào sân ở nửa cuối hiệp 2 và đã đá thành công một quả phạt đền khác trong thời gian bù giờ.

Khoảnh khắc tiền vệ của Newcastle United bước lên chấm 11 mét khiến các cổ động viên Brazil thất vọng. Bruno lấy đà cẩn thận, tung cú sút ở tầm trung nhưng thủ thành Nyland đoán đúng hướng trong pha bay người cản phá. Việc không thể mở tỉ số sớm vì đá hỏng phạt đền khiến tâm lý của Brazil gặp áp lực nhất định.

Mùa giải vừa qua, Bruno Guimaraes đá 2 quả phạt đền cho ở cấp độ câu lạc bộ và đều thành công. Trong khi đó, Vinicius thực hiện thành công 5/7 quả phạt đền cho Real Madrid. Khi huấn luyện viên Ancelotti còn dẫn dắt Real Madrid, Vinicius cũng là cầu thủ được ưu tiên đá phạt đền. Anh chỉ mới nhường lại vị trí này cho Kylian Mbappe gần đây.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Vinicius chỉ đá thành công 1 lần trong 3 quả phạt đền được thực hiện. Trong khi đó, Bruno Guimaraes thậm chí chưa từng đá phạt đền cho Brazil.

Đáng chú ý, quả phạt đền không thành công của Bruno Guimaraes đánh dấu cột mốc buồn. Đây là lần đầu tiên sau 40 năm mới có một cầu thủ Brazil đá hỏng phạt đền. Người gần nhất sút hỏng chính là huyền thoại Zico tại World Cup 1986. Cựu danh thủ này không thắng được thủ môn của Pháp ở phút 74.

Vinicius chắc chắn khó có thể hài lòng khi anh không được tin tưởng cho quyền đá phạt đền trong các trận đấu. Đội tuyển Brazil lại phải trải qua một kì World Cup đáng quên tiếp theo.