Vì sao mưa đá dồn dập ở miền Bắc những ngày qua?

Trong các ngày từ 21 đến rạng sáng 23/3, tại khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai ghi nhận hiện tượng mưa đá với lượng lớn, gây hư hại nhiều diện tích hoa màu. Một số cột điện bị đổ, nhà dân tốc mái, mái lợp fibro xi măng vỡ vụn.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia độc lập về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho biết, tháng 3 là giai đoạn chuyển mùa từ xuân sang hè, thời tiết biến động mạnh nên việc xuất hiện mưa đá vẫn nằm trong quy luật tự nhiên.

“Việc mưa đá xuất hiện bất thường có thể kể đến thời điểm năm 2020, vào giai đoạn đêm Giao thừa, còn hiện nay xuất hiện mưa đá là phù hợp về mặt khoa học”, TS. Huy chia sẻ.

Mưa đá được trút xuống khu vực tỉnh Sơn La trong chiều 22/3. (Ảnh: Thanh Hương)

Theo chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy, hiện tượng mưa đá có thể còn xuất hiện trong thời gian tới bởi giai đoạn này không khí lạnh yếu từ phía Bắc di chuyển về nước ta, trong đó đồng thời có gió nồm ẩm Đông Nam từ phía Biển Đông thổi vào mang theo hơi ẩm.

“Mưa đá là sản phẩm của mây dông phát triển rất mạnh, được hội tụ bởi 3 yếu tố chính gồm không khí nóng ẩm ở mặt đất bốc lên cao, khi lên đến tầng lạnh (nhiệt độ dưới 0°C), hơi nước đóng băng thành các hạt băng nhỏ.

Các dòng khí nâng tiếp tục “đẩy” hạt băng lên xuống nhiều lần, khiến chúng tích thêm lớp băng cho đến khi lớn dần thành viên đá đủ nặng để chống lại lực đẩy của dòng khí thì rơi xuống tạo thành mưa đá”, TS Nguyễn Ngọc Huy lý giải nguyên lý hình thành mưa đá.

Mưa đá xuất hiện rạng sáng 23/3, trên địa bàn xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. (Ảnh: T.Q)

Cũng theo chuyên gia, mưa đá chỉ có thể dự báo được xác suất khi phát hiện có cả 3 yếu tố cùng hội tụ ở một địa điểm, tuy nhiên để xác định được chính xác địa điểm và thời gian là rất khó do chúng ta không đo được trên cao.

Dự báo trong thời gian tới, hiện tượng này có xu hướng dịch chuyển. Sau khi xuất hiện ở khu vực phía Bắc những ngày gần đây, nếu đợt không khí lạnh yếu sắp tới tiếp diễn, mưa đá có thể xảy ra tại vùng trung du, phù hợp với quy luật thời tiết giai đoạn giao mùa xuân – hè.

Chuyên gia thời tiết cũng khuyến cáo khi thấy trời chuyển tối nhanh, mây đen dày, gió giật mạnh, người dân cần tìm nơi trú ẩn ngay, tránh dưới cây lớn hoặc công trình yếu và chú ý bảo vệ xe cộ, hoa màu, vật nuôi.