Vì sao Mbappe cũng ghi 7 bàn lại đứng trên Messi?

(VTC News) -

Rạng sáng 5/7 (theo giờ Việt Nam), Kylian Mbappe ghi bàn thắng duy nhất trên chấm đá phạt đền giúp đội tuyển Pháp đánh bại Paraguay 1-0 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đây là bàn thắng thứ 7 của Mbappe tại World Cup 2026. Anh trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử chạm mốc 7 bàn ở 2 kỳ World Cup.

Với bàn thắng quan trọng này, tiền đạo sinh năm 1998 vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua giành danh hiệu "Chiếc giày vàng" World Cup 2026. Mbappe có cùng 7 bàn như Lionel Messi nhưng vẫn được xếp trên, theo thể thức xét vua phá lưới được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) áp dụng.

Mbappe cạnh tranh danh hiệu "Chiếc giày vàng" World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Theo điều lệ World Cup 2026 được công bố trên trang chủ FIFA, nếu có nhiều hơn 1 cầu thủ ghi được số bàn thắng bằng nhau, người có nhiều đường kiến tạo hơn sẽ xếp trên trong bảng xếp hạng "Chiếc giày vàng". Nếu có hơn 1 cầu thủ sở hữu cùng số bàn thắng cùng số đường kiến tạo, cầu thủ nào thi đấu ít phút nhất sẽ được xếp trên những người còn lại.

Mbappe ghi được 7 bàn và có 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công sau 5 trận đấu, Messi mới thi đấu 4 trận. Anh ghi 7 bàn thắng nhưng chưa có đường kiến tạo nào dù "El Pulga" chính là cầu thủ giữ kỷ lục có nhiều đường chuyền thành bàn nhất trong lịch sử World Cup (8 lần).

Video: Mbappe ghi bàn thứ 7 ở World Cup 2026

Ở trận đấu với Cape Verde tại vòng 1/16, Messi đá phạt góc cho Romero đánh đầu tung lưới đối thủ. Tuy nhiên, FIFA tính rằng trung vệ Borges (Cape Verde) phản lưới khi bóng chạm người cầu thủ này. Bởi vậy, đường kiến tạo của Messi bị hủy bỏ.

Ngoài ra, Harry Kane (Anh) và Erling Haaland (Na Uy) đều ghi được 5 bàn thắng. Cristiano Ronaldo - ngôi sao nhận được nhiều sự chú ý ở đội tuyển Bồ Đào Nha - mới chỉ có 3 pha lập công. Dù vậy, cầu thủ 41 tuổi cũng có cột mốc đáng nhớ khi ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở vòng loại trực tiếp của đấu trường World Cup.