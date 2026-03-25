VFF bổ sung phương án bán vé trận Việt Nam vs Bangladesh

Theo đó, VFF sẽ duy trì bán vé trận đấu với 2 mệnh giá 300.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé tùy vào vị trí ngồi trên sân. Vé được mở bán theo các khung giờ cụ thể tại sân vận động Hàng Đẫy. Ngày 25/3, vé được bán 2 buổi sáng từ 09h00 đến 11h30; chiều từ 14h30 đến 17h00. Ngày 26/3, vé bán từ từ 09h00 đến 11h30 và từ 15h00 đến 19h00.

Trận giao hữu Việt Nam vs Bangladesh diễn ra tại sân Hàng Đẫy vào tối 26/3.

Trận đấu giữa Việt Nam và Bangladesh diễn ra lúc 19h00 ngày 26/3. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé; Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua.

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện; BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

Đội tuyển Bangladesh mang đến Việt Nam đội hình mạnh bao gồm cả tiền vệ Hamza Choudhury - người từng chơi cho Leicester City ở giải Ngoại hạng Anh. Anh nhiều khả năng sẽ đá chính ngay từ đầu dù chưa có nhiều thời gian chuẩn bị. Cầu thủ này được người hâm mộ Việt Nam quan tâm khi có mặt tại sân tập VFF.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik có trong tay đội hình rất mạnh với bộ đôi cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mong muốn sẽ có được chiến thắng và kết quả thử nghiệm tốt, tạo tiền đề về tâm lý cho các học trò.

Trận đấu gặp Bangladesh là bước chuẩn bị quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trước khi đụng độ Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Với việc đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận đấu, Việt Nam đã chính thức giành vé dự giải đấu lớn nhất châu lục.