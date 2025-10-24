Va chạm xe buýt ở Ấn Độ, 20 người thiệt mạng

(VTC News) -

Ít nhất 20 người thiệt mạng khi một xe buýt tư nhân bốc cháy sau va chạm với xe máy trên tuyến đường giữa nối giữa 2 thành phố Bengaluru và Hyderabad ở miền Nam Ấn Độ ngày 24/10.

Quan chức quản lý hành chính địa phương A. Siri nói với hãng tin ANI rằng trong số 41 hành khách trên xe, 21 người đã được cứu sống. Hiện cơ quan chức năng đã xác định danh tính 11 thi thể trong số những nạn nhân thiệt mạng.

Quang cảnh một khu dân cư tại Ấn Độ (Nguồn: Reuters)

Ấn Độ là thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên, quốc gia này cũng nằm trong nhóm có tỷ lệ tai nạn giao thông chết người cao nhất toàn cầu. Theo số liệu công bố hồi tháng 1, riêng năm ngoái đã có khoảng 180.000 người tử vong vì tai nạn đường bộ trên khắp Ấn Độ.

Hồi tháng trước, một vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra tại bang Rajasthan, miền Tây nước này, khiến 19 người chết sau khi một xe buýt tư nhân bốc cháy.