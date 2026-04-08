U20 nữ Việt Nam đá 3 trận ghi 1 bàn, HLV chỉ ra 1 điểm hài lòng

Tại vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026, U20 nữ Việt Nam khép lại 3 trận đấu với chỉ 1 bàn thắng. Các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko lần lượt thua U20 Trung Quốc và U20 Thái Lan trước khi thắng U20 Bangladesh 1-0. Dù vậy, HLV trưởng Okiyama Masahiko vẫn tìm thấy điểm sáng tích cực, đặc biệt ở tinh thần thi đấu của các học trò trong hiệp hai trận gặp U20 nữ Bangladesh.

“Các cầu thủ đã cố gắng hết sức và chúng tôi giành được 3 điểm. Hiệp một phong độ của các cầu thủ chưa tốt và sau khi vào phòng thay đồ, tôi đã động viên sốc lại tinh thần, để họ tự tin hơn. Sang hiệp hai, các cầu thủ ra sân chơi rất tốt. Tôi rất hài lòng với điều đó”, HLV Okiyama chia sẻ sau trận đấu.

HLV trưởng Okiyama Masahiko.

Thực tế, U20 nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận ở 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi được “xốc lại tinh thần” trong giờ nghỉ, đội bóng đã thi đấu khởi sắc hơn và có được bàn thắng duy nhất nhờ công của Thùy Linh ở đầu hiệp hai.

Dù giành chiến thắng, HLV Okiyama vẫn không giấu được sự tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt. “Chúng tôi có rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không cụ thể được. Chúng tôi cũng biết thủ môn của Bangladesh chơi rất tốt”, ông nói thêm.

Đánh giá về đối thủ, chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng U20 nữ Bangladesh là đội bóng có thể lực và tốc độ đáng gờm, thi đấu quyết liệt và gây ra không ít khó khăn. Ông cũng nhận định sự điều chỉnh chiến thuật trong hiệp hai khiến đối phương chưa kịp thích nghi, qua đó giúp U20 nữ Việt Nam chiếm ưu thế.

Với chiến thắng tối thiểu, U20 nữ Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên và kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba bảng A. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp vẫn chưa chắc chắn khi đội phải chờ kết quả từ các bảng đấu còn lại để xác định có nằm trong nhóm hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

HLV Okiyama cũng sớm nhìn ra kịch bản tiếp theo nếu đội nhà giành vé vào tứ kết. “Nếu chúng tôi đi tiếp, đối thủ sẽ là Nhật Bản hoặc Australia. Đây đều là những đội bóng mạnh trong nhóm top đầu châu Á. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị tốt và sẽ cố gắng thi đấu”, ông khẳng định.