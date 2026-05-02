Tầm vóc 'vua cửa hàng tiện lợi' Trung Quốc vừa xuất hiện ở Việt Nam

Meiyijia, chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Trung Quốc, đang mở rộng quy mô sang Đông Nam Á, với các thị trường đầu tiên là Việt Nam và Malaysia. (Ảnh: Ohmee Vietnam)
Tại khu vực Đông Nam Á, doanh nghiệp vận hành dưới thương hiệu mới là Ohmee, được phát triển cùng các đối tác địa phương. (Ảnh: Ohmee Vietnam)
Ohmee mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào cuối tháng 3 ở Hà Nội và hiện đã có 3 cửa hàng tại đây. (Ảnh: Ohmee Vietnam)
Theo Công ty nghiên cứu thị trường Momentum Works, Meiyijia được thành lập năm 1997 với tư cách là chi nhánh bán lẻ của một công ty thương mại nhà nước và bắt đầu mở rộng nhanh chóng vào giữa những năm 2010. (Ảnh: Chinadaily)
Đến năm 2020, chuỗi cửa hàng Meiyijia đã vượt mốc 20.000 và phát triển "thần tốc" tới 40.000 cửa hàng trong chưa đầy 5 năm sau đó (tháng 7/2025). (Ảnh: Chinadaily)
Trong danh sách "Top 100 chuỗi cửa hàng tiện lợi hàng đầu Trung Quốc năm 2024" do Hiệp hội Chuỗi cửa hàng và Nhượng quyền Trung Quốc công bố, Meiyijia đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi số lượng cửa hàng đạt 37.943 cửa hàng, với doanh thu 55,888 tỷ nhân dân tệ. (Ảnh: FoodTalks)
Điều đáng chú ý là trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, Meiyijia vẫn duy trì vị trí là chuỗi cửa hàng tiện lợi hàng đầu Trung Quốc trong 3 năm liên tiếp. (Ảnh: FoodTalks)
Với tốc độ mở rộng trung bình 6 cửa hàng mới/ngày, số lượng cửa hàng Meiyijia trên toàn Trung Quốc gần gấp 4 lần so với đối thủ cạnh tranh gần nhất là Sinopec Easy Joy. (Ảnh: OFweek)
Bí quyết thành công vượt bậc của Meiyijia nằm ở mô hình nhượng quyền độc đáo – một chiến lược đơn giản với vốn đầu tư thấp khoảng 300.000 nhân dân tệ. (Ảnh: OFweek)
Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà bán lẻ, Meiyijia còn phát triển thành một trong những nhà phân phối lớn cho các thương hiệu tiêu dùng nhanh tại Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực đồ uống và đồ ăn vặt. (Ảnh: Thelowdown)
Theo Sina, năm 2023, doanh thu của Meiyijia đạt 54,2 tỷ nhân dân tệ, tăng hơn 20%. Năm 2024, Meiyijia tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. (Ảnh: Thelowdown)
Tham vọng của Meiyijia là đạt được "100.000 cửa hàng và doanh thu 100 tỷ nhân dân tệ". Nếu đạt được mục tiêu này, Meiyijia có thể thay thế 7-Eleven trở thành chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất thế giới. (Ảnh: Nmqslbhd)