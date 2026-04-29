U17 Việt Nam có thể dự U17 World Cup bằng cách nào?

(VTC News) -

U17 Việt Nam tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út từ 5/5 đến 22/5. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland được kỳ vọng có thể vượt qua vòng bảng giải đấu, tương đương với suất tham dự World Cup U17.

Theo phân bổ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), bóng đá châu Á có tổng cộng 9 suất dự U17 World Cup 2026. Trừ suất của chủ nhà Qatar, 8 suất còn lại dành cho 8 đội có thành tích tốt nhất tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 sắp tới.

Giải U17 châu Á 2026 có 16 đội tuyển tham dự, chia thành 4 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé dự U17 World Cup 2026. Điều này buộc U17 Việt Nam phải hướng đến mục tiêu rõ ràng là kết thúc vòng bảng trong top 2 để nắm quyền tự quyết.

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ cạnh tranh với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen tại bảng C. Trong đó, U17 Hàn Quốc được đánh giá cao nhất, khiến cuộc đua giành vị trí nhì bảng trở thành mục tiêu thực tế hơn với đại diện của bóng đá Việt Nam.

Sáng 19/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ với đội Trẻ Hà Nội trước khi chốt danh sách chính thức tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2026. (Nguồn: VFF)

Ngoài con đường chính, vẫn tồn tại một “cửa phụ” dành cho các đội không thể vào top 2. Trong trường hợp chủ nhà World Cup U17 là U17 Qatar vượt qua vòng bảng giải châu Á, suất bổ sung có thể được trao cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đây được xem là cơ hội dự phòng cho U17 Việt Nam, nhưng đi kèm với nhiều điều kiện phức tạp.

Khó khăn dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland phát sinh trước thông tin U17 Triều Tiên sẽ rút lui khỏi giải đấu, khiến bảng D chỉ còn 3 đội. Sự chênh lệch về số trận có thể khiến Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phải tính đến phương án điều chỉnh cách xếp hạng giữa các đội đứng thứ ba.

Nhiều khả năng, kết quả đối đầu với đội cuối bảng ở các bảng có 4 đội có thể sẽ bị loại bỏ để đảm bảo công bằng khi so sánh thành tích các đội hạng ba. Điều này vô hình trung làm giảm lợi thế điểm và hiệu số của các đội ở bảng đủ 4 đội, trong đó có U17 Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nếu không thể giành một trong hai vị trí dẫn đầu, cơ hội đi tiếp bằng suất đội hạng ba sẽ trở nên cực kỳ mong manh.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út vào đêm 30/4, rạng sáng 1/5. Đây là phương án di chuyển đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tính toán kỹ lưỡng nhằm giúp toàn đội có đủ thời gian điều chỉnh nhịp sinh học, đồng thời thích nghi với điều kiện thời tiết, sân bãi tại nước chủ nhà trước khi bước vào giải đấu.

Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt gặp U17 Yemen vào ngày 7/5, đối đầu U17 Hàn Quốc ngày 10/5 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào ngày 14/5.