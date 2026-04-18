U17 Lào thắng Thái Lan, U17 Việt Nam rộng đường vào bán kết

Trước trận đấu gặp Thái Lan tại vòng bảng U17 Đông Nam Á 2026, U17 Lào chiếm lợi thế lớn khi nhiều hơn đối thủ 1 điểm. Đội bóng của đất nước triệu voi tiếp tục tạo ra bất ngờ khi đánh bại đối thủ đến từ nền bóng đá hàng đầu khu vực. Đồng thời, U17 Việt Nam cũng hưởng lợi từ kết quả này.

U17 Lào sớm phải nhận bàn thua khi Viphusit đi bóng đẳng cấp và tung cú sút uy lực mở tỉ số trận đấu cho U17 Thái Lan. Dù vậy, điều bất ngờ là U17 Lào không hề vỡ trận mà bình tĩnh kiểm soát trận đấu. Cơ hội sớm đến với họ nhưng tiền vệ Odin lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Sự quyết tâm của các cầu thủ trẻ Lào khiến U17 Thái Lan nhiều thời điểm phải lùi sâu phòng ngự. Cuối cùng, đội bóng xứ chùa vàng vẫn giữ vững được cách biệt một bàn sau hiệp đấu đầu tiên đầy căng thẳng.

U17 Lào gây bất ngờ lớn.

Bước sang hiệp 2, tinh thần thi đấu của U17 Lào khiến các cầu thủ Thái Lan mắc sai lầm. Phút 54, Anoulak tung cú sút phạt đẹp mắt mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Lào. 12 phút sau, Kouakou dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-1 cho Thái Lan. Màn rượt đuổi tỉ số mới chỉ bắt đầu và Lào một lần nữa khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Đến phút 72, Sisombat lập công gỡ hòa 2-2 sau pha bóng mà hậu vệ Thái Lan. Chỉ 5 phút sau, vẫn là Sisombat hoàn tất cú đúp và giúp Lào ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở trước Thái Lan. Với kết quả này, Lào dẫn đầu bảng B với 7 điểm và giành vé đi tiếp. Myanmar thua ngược 1-2 trước Philippines và bị loại.

Với kết quả này, U17 Việt Nam được hưởng lợi rất lớn. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đang có được 6 điểm sau 2 chiến thắng Timor Leste và Malaysia cùng hiệu số +14.

Ở lượt trận cuối cùng, Malaysia chỉ phải gặp Timor Leste và còn Việt Nam gặp Indonesia. Đội xếp nhì bảng C là Singapore cũng chỉ có 4 điểm. Do đó, nếu xếp nhì bảng, U17 Việt Nam vẫn chắc chắn đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U17 Việt Nam chắc chắn nhất bảng nếu không thua Indonesia. Duy Khang và đồng đội chỉ bị loại nếu thua Indonesia với khoảng cách 8 bàn trở lên.