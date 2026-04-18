Lào có thể loại Thái Lan khỏi giải U17 Đông Nam Á

Bất ngờ rất lớn đang xảy ra ở bảng B giải U17 Đông Nam Á 2026 khi Lào đang dẫn đầu với 4 điểm. Đứng sau đội bóng xứ triệu voi là Myanmar với cùng 4 điểm nhưng kém hơn về chỉ số phụ, Thái Lan đứng thứ 3 với 3 điểm còn Philippines xếp cuối bảng với 0 điểm.

Ở lượt trận cuối cùng, U17 Thái Lan chạm trán U17 Lào còn U17 Myanmar đụng độ U17 Philippines. Theo dự đoán của giới chuyên môn, U17 Myanmar nhiều khả năng vẫn có được chiến thắng trước Philippines và đây là điều kiện quan trọng để họ tự quyết số phận của mình. Tâm điểm của ngày 18/4 chắc chắn là cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Lào.

Đội tuyển Lào để lại dấu ấn ở giải U17 Đông Nam Á 2026.

Tại bảng C vừa kết thúc, Australia giành vé đi tiếp với vị trí đầu bảng. Đội nhì bảng là Singapore có 4 điểm cùng hiệu số +4. Theo quy định của ban tổ chức giải, chỉ 3 đội đầu bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết.

Như vậy, Thái Lan rất cần một chiến thắng để ít nhất có được vị trí nhì bảng và đợi Malaysia có thể thắng Timor Leste với tỉ số ra sao ở bảng A. Nếu Thái Lan hòa hoặc thua, họ chính thức bị loại ngay lập tức. Ngược lại, U17 Lào cần một trận hòa là sẽ xếp nhì bảng - nhưng không thể tự quyết số phận của mình.

Nếu đội tuyển Lào có thể làm nên khác biệt bằng chiến thắng, họ sẽ giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng mà không cần quan tâm kết quả trận đấu còn lại giữa Philippines và Myanmar. Nếu Lào hòa, họ phải chờ đợi kết thúc bảng A mới biết số phận của mình. Tựu trung lại, Lào vẫn có rất nhiều cơ hội để "gieo sầu" cho người Thái.

Trả lời truyền thông chiều 18/4, Piyaphat Maleesaisol - tuyển thủ U17 Thái Lan nói: "Chúng tôi muốn giành trọn 3 điểm ở trận này. Thất bại trước U17 Myanmar ảnh hưởng không nhỏ đến Thái Lan, nhưng tôi tin toàn đội đủ mạnh mẽ và quyết tâm trở lại.

Trận này chúng tôi phải cải thiện khả năng tấn công, đồng thời phòng ngự và phản công thật chính xác. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ và trao đổi rõ về kế hoạch đối đầu Lào. Tôi cần chơi chắc chắn hơn trong tấn công. Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục cổ vũ cho U17 Thái Lan".