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Tỷ phú Elon Musk mất 225 tỷ USD chỉ trong 1 tuần
(VTC News) -
Sau 3 phiên liên tục giảm, cổ phiếu SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã "bốc hơi" 225 tỷ USD kể từ khi niêm yết vào ngày 12/6.
Hồng Thắm
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