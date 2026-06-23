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Tỷ phú Elon Musk mất 225 tỷ USD chỉ trong 1 tuần

(VTC News) -

Sau 3 phiên liên tục giảm, cổ phiếu SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã "bốc hơi" 225 tỷ USD kể từ khi niêm yết vào ngày 12/6.

Hồng Thắm
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