Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/9: Bảo Bình muộn phiền, Bò Cạp đón may mắn

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 4/9 về sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe về 12 chòm sao của Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/9/2025 cho thấy Bạch Dương có một ngày làm việc đầy khởi sắc, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và sự nghiệp. Những kế hoạch bạn ấp ủ bấy lâu nay đang dần đi vào guồng và mang lại kết quả khả quan. Bạn có cơ hội tiếp xúc với nhiều người có cùng chí hướng, mở rộng mạng lưới và tìm thấy những mối quan hệ hữu ích cho tương lai.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 4/9/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương hãy giữ vững tinh thần lạc quan và phát huy tối đa khả năng lãnh đạo của bản thân. Tuy nhiên, đừng quá nóng vội trong các quyết định liên quan đến tình cảm, vì đây là khía cạnh đang gặp phải những rào cản nhỏ.

Sự nghiệp: Bạch Dương đang có một bước tiến lớn trong công việc. Những nỗ lực thời gian qua bắt đầu được ghi nhận, bạn có thể được giao thêm nhiệm vụ hoặc thậm chí là được cân nhắc thăng tiến. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với sự tự tin quá mức, hãy hành xử chuyên nghiệp và giữ phong độ ổn định.

Tài lộc: Nguồn thu nhập của bạn trong hôm nay có dấu hiệu tăng trưởng. Dòng tiền từ các dự án đầu tư hoặc công việc phụ bắt đầu sinh lời. Một vài cơ hội làm ăn hoặc hợp tác tài chính đang đến gần, đừng bỏ lỡ!

Tình duyên: Tình cảm có phần trầm lắng. Dù hai bạn vẫn còn tình cảm nhưng những hiểu lầm chưa được tháo gỡ khiến cả hai có xu hướng giữ khoảng cách. Bạch Dương nên chủ động nói chuyện để giải tỏa khúc mắc. Đừng để cái tôi cản trở việc hàn gắn.

Sức khỏe: Thể trạng ổn định, tuy nhiên bạn có thể cảm thấy hơi mệt do áp lực công việc. Hãy chú ý chế độ nghỉ ngơi và bổ sung nước đầy đủ. Một buổi đi bộ nhẹ nhàng hoặc ngồi thiền sẽ giúp bạn lấy lại sự cân bằng.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/9/2025 cho thấy Kim Ngưu có thể sẽ trải qua một ngày không mấy suôn sẻ. Những rắc rối nhỏ dồn dập xuất hiện, khiến bạn cảm thấy căng thẳng và dễ mất kiên nhẫn. Dù cố gắng duy trì sự bình tĩnh, bạn vẫn gặp khó khăn trong việc làm chủ cảm xúc, nhất là khi không nhận được sự đồng thuận từ những người xung quanh.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 4/9/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu hãy giữ một cái đầu lạnh và tránh hành động theo cảm tính. Đôi khi, sự phản đối của người khác không hẳn là để ngăn cản, mà có thể là lời cảnh tỉnh giúp bạn nhìn nhận lại vấn đề một cách khách quan hơn.

Sự nghiệp: Bạn dễ gặp phải áp lực từ đồng nghiệp hoặc cấp trên trong ngày hôm nay. Các quyết định đưa ra thường không nhận được sự ủng hộ, khiến bạn cảm thấy bị cô lập. Hãy dành thời gian cân nhắc kỹ trước khi hành động và đừng vội vàng phản ứng tiêu cực khi gặp sự phản đối.

Tài lộc: Vận trình tài chính chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Nếu bạn đang có ý định đầu tư hoặc chi tiêu lớn, nên tạm hoãn và chờ thời điểm phù hợp hơn. Các khoản chi bất ngờ có thể phát sinh khiến bạn dễ bị hụt ngân sách.

Tình duyên: Chuyện tình cảm gặp trở ngại do thiếu sự thấu hiểu và nhường nhịn. Những cuộc trò chuyện dễ biến thành tranh cãi chỉ vì bất đồng quan điểm. Hãy học cách kiềm chế cảm xúc và lắng nghe đối phương nhiều hơn, thay vì cố bảo vệ quan điểm cá nhân.

Sức khỏe: Thể trạng không quá tệ nhưng tinh thần căng thẳng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Một giấc ngủ sâu và chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp bạn cải thiện tình hình.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/9/2025 cho thấy Song Tử dễ bị cảm xúc chi phối dẫn đến những quyết định vội vàng, thiếu suy xét. Bạn có thể cảm thấy bản thân muốn làm nhiều thứ cùng lúc nhưng lại thiếu sự tập trung cần thiết, điều này khiến hiệu quả công việc giảm sút. Các mối quan hệ xung quanh cũng dễ rơi vào tình trạng căng thẳng nếu bạn không kiểm soát lời nói và hành động của mình.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 4/9/2025 dành lời khuyên cho Song Tử hãy giữ cho tâm trí tỉnh táo và đừng để cảm xúc dẫn dắt hoàn toàn hành vi. Một phút bốc đồng có thể để lại hậu quả khó lường, cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Hãy lùi lại một bước, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Sự nghiệp: Sự nghiệp của Song Tử có dấu hiệu chững lại do sự mất tập trung và thiếu kiên định. Những quyết định vội vã dễ khiến bạn mắc sai lầm hoặc làm mất lòng người khác. Hãy học cách lắng nghe và kiềm chế bản thân, tránh để cảm xúc chi phối quá nhiều vào công việc.

Tài lộc: Tình hình tài chính không thực sự ổn định. Song Tử cần kiểm soát lại các khoản chi tiêu, tránh mua sắm theo cảm hứng hoặc đầu tư mạo hiểm trong thời điểm này. Việc quản lý tài chính tốt sẽ giúp bạn tránh khỏi những rắc rối lớn trong tương lai gần.

Tình duyên: Chuyện tình cảm của bạn hôm nay ở mức trung bình. Có vẻ như cả hai đang trong giai đoạn "nguội lạnh", thiếu sự mới mẻ và kết nối cảm xúc. Một buổi hẹn hò với không gian khác lạ, hoặc một cuộc trò chuyện sâu sắc có thể giúp hai người gắn kết trở lại.

Sức khỏe: Thể trạng ổn định, nhưng tinh thần có phần bất an. Việc kiểm soát tốt cảm xúc và duy trì lịch sinh hoạt điều độ sẽ giúp Song Tử lấy lại sự cân bằng. Một vài hoạt động thể thao nhẹ nhàng cũng sẽ cải thiện tâm trạng hiệu quả.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/9/2025 cho thấy Cự Giải có vận trình tài lộc vô cùng khởi sắc. Nhờ có quý nhân phù trợ, bạn dễ dàng gặp được cơ hội kiếm tiền tốt, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến hợp tác, làm ăn hoặc đầu tư tài chính. Các mối quan hệ xã giao mang lại lợi ích rõ rệt, giúp bạn mở rộng tầm ảnh hưởng và gia tăng thu nhập.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 4/9/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải dù công việc và tài chính khởi sắc, bạn cũng đừng nên bỏ bê cảm xúc cá nhân. Tinh thần bất ổn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ thân thiết. Hãy dành thời gian để lắng nghe bản thân và quan tâm nhiều hơn đến những người yêu thương bạn.

Sự nghiệp: Sự nghiệp ổn định, có bước tiến rõ rệt nhờ sự chăm chỉ và trách nhiệm. Cự Giải hôm nay có thể được giao thêm nhiệm vụ quan trọng hoặc nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên, đối tác đáng tin cậy. Tuy nhiên, hãy tránh để cảm xúc riêng tư xen vào công việc.

Tài lộc: Tài lộc là điểm sáng nhất trong ngày của Cự Giải. Những cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc nguồn thu từ đầu tư đều mang lại lợi ích lớn. Đây là thời điểm tốt để bạn mở rộng quy mô hoặc bắt tay với những người đáng tin cậy.

Tình duyên: Chuyện tình cảm không được suôn sẻ như mong đợi. Cảm xúc bất ổn, dễ cáu gắt hoặc im lặng quá mức khiến đối phương khó hiểu và tổn thương. Hãy dành thời gian chia sẻ và mở lòng hơn với người ấy để duy trì sự kết nối tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe ở mức trung bình. Bạn nên chăm sóc sức khỏe tinh thần nhiều hơn, bởi những cảm xúc tiêu cực tích tụ có thể ảnh hưởng đến thể chất. Một giấc ngủ ngon, không gian yên tĩnh hoặc một buổi đi dạo sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 4/9/2025 cho thấy Sư Tử đang rơi vào một ngày không mấy yên ả khi bạn dễ bị người khác soi mói, phán xét. Những lời đồn đoán không hay có thể ảnh hưởng đến danh tiếng hoặc tinh thần của bạn nếu không giữ được sự bình tĩnh. Tuy nhiên, càng bị thử thách, Sư Tử lại càng chứng minh được bản lĩnh và khí chất riêng của mình.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 4/9/2025 hãy học cách lắng nghe góp ý một cách chọn lọc, nhưng cũng đừng để bản thân bị dắt mũi bởi những lời nói tiêu cực. Việc giữ vững lập trường, sống đúng với chính mình là cách tốt nhất để đối diện với thị phi.

Sự nghiệp: Môi trường làm việc có thể trở nên áp lực khi Sư Tử bị đặt dưới ánh nhìn dò xét. Một vài hiểu lầm có thể xảy ra khiến bạn cảm thấy không được công nhận. Tuy nhiên, thay vì phản ứng gay gắt, hãy chọn cách thẳng thắn, rõ ràng và chuyên nghiệp để xử lý mọi việc.

Tài lộc: Tài chính không quá biến động. Tuy không phát sinh thêm khoản thu lớn, nhưng bạn cũng không gặp rắc rối nghiêm trọng nào. Chi tiêu vẫn nằm trong tầm kiểm soát, miễn là bạn không quá nuông chiều bản thân vào những món đồ xa xỉ.

Tình duyên: Chuyện tình cảm là điểm sáng trong ngày hôm nay. Dù bên ngoài có bao nhiêu áp lực, Sư Tử vẫn cảm nhận được sự ủng hộ và quan tâm từ người mình yêu. Nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được sự chú ý từ ai đó đặc biệt qua một cuộc trò chuyện bất ngờ.

Sức khỏe: Sức khỏe là vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong hôm nay. Căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ hoặc sử dụng chất kích thích như cà phê quá nhiều có thể khiến bạn mệt mỏi và dễ rơi vào tình trạng suy nhược. Hãy nghỉ ngơi và điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt càng sớm càng tốt.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/9/2025 cho thấy Xử Nữ có một ngày làm việc đầy năng lượng và hiệu quả. Bạn thể hiện được sự tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm và cả khả năng tổ chức đáng nể. Những nỗ lực trước đó bắt đầu được ghi nhận, mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp mạnh mẽ.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 4/9/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ dù đang có vận khí tốt, bạn vẫn nên thận trọng trong vấn đề tiền bạc. Không nên cả nể hay tin tưởng tuyệt đối, đặc biệt là khi có người thân quen đề nghị vay mượn. Hãy bảo vệ tài chính cá nhân một cách khôn ngoan.

Sự nghiệp: Sự nghiệp phát triển rực rỡ, bạn được đánh giá cao nhờ sự chuyên nghiệp và chăm chỉ. Những kế hoạch đang theo đuổi có bước tiến rõ rệt. Đây là lúc bạn nên tiếp tục giữ phong độ và tận dụng cơ hội để tiến xa hơn nữa.

Tài lộc: Tài chính ở mức ổn định, tuy nhiên Xử Nữ được khuyên nên cẩn trọng trong các giao dịch vay mượn. Việc hỗ trợ tài chính cho người khác trong hôm nay có thể tiềm ẩn rủi ro về sau.

Tình duyên: Chuyện tình cảm thăng hoa. Dù bận rộn nhưng bạn vẫn dành thời gian chăm chút cho mối quan hệ của mình. Sự quan tâm, sẻ chia đúng lúc giúp tình cảm đôi lứa ngày càng bền chặt và sâu sắc hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe có dấu hiệu giảm sút nhẹ do cường độ làm việc cao. Bạn nên chú ý đến các dấu hiệu mệt mỏi kéo dài hoặc mất ngủ. Nếu cảm thấy bất an, đừng ngại đi kiểm tra sức khỏe để yên tâm hơn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/9: Bảo Bình muộn phiền, Bò Cạp đón may mắn

Thiên Bình (24/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/9/2025 cho thấy Thiên Bình cần đặc biệt chú ý hơn trong công việc. Một vài tình huống bất ngờ có thể phát sinh khiến bạn cảm thấy lúng túng và dễ mất phương hướng, dù trước đó mọi thứ tưởng chừng đã được sắp xếp ổn thỏa.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 4/9/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình đừng để sự lo lắng chi phối bạn. Giữ bình tĩnh là điều quan trọng nhất lúc này. Nếu cảm thấy quá tải, đừng ngần ngại nhờ đến sự trợ giúp của người có kinh nghiệm – họ có thể đưa ra những lời khuyên giá trị và giúp bạn tháo gỡ tình thế một cách hiệu quả.

Sự nghiệp: Một số trục trặc bất ngờ xảy ra trong công việc khiến bạn mất khá nhiều thời gian xử lý. Dù kế hoạch đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng sự cố vẫn có thể xảy đến. Thiên Bình cần thận trọng, không nên chủ quan và nên có sẵn phương án dự phòng cho mọi tình huống.

Tài lộc: Tài chính tương đối ổn định. Các khoản thu – chi trong tầm kiểm soát, bạn có thể yên tâm hơn trong việc chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, nên cân nhắc kỹ nếu định đầu tư hay mua sắm lớn vào hôm nay.

Tình duyên: Tình cảm là điểm sáng của ngày. Dù công việc có phần mệt mỏi, nhưng bên cạnh bạn vẫn có người luôn lắng nghe, thấu hiểu và tiếp thêm động lực. Nếu còn độc thân, Thiên Bình dễ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một người mới quen.

Sức khỏe: Sức khỏe có phần giảm sút do áp lực tinh thần. Bạn có thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải hoặc mất ngủ. Nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ và hạn chế thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ để tránh làm tình trạng thêm trầm trọng.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/9/2025 cho thấy Bọ Cạp gãy tận dụng tốt vận may này để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Đừng quên duy trì sự kiên nhẫn và khiêm tốn, bởi chính những phẩm chất đó sẽ giúp bạn bền bỉ vượt qua những thử thách phía trước.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 4/9/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp hãy chủ động tạo ra cảm hứng mới và không để bản thân bị trôi dần theo quỹ đạo có sẵn, chỉ cần một động lực nhỏ, bạn có thể tiến xa hơn.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra suôn sẻ, các kế hoạch được triển khai đúng tiến độ và đem lại kết quả tích cực. Bọ Cạp có cơ hội thăng tiến hoặc ghi dấu ấn với cấp trên nhờ sự chăm chỉ và sáng tạo. Mối quan hệ hợp tác kinh doanh cũng rất thuận lợi, tạo tiền đề cho thành công lâu dài.

Tài lộc: Tài chính khởi sắc rõ rệt. Thu nhập tăng lên nhờ những hợp đồng hay dự án mới, đồng thời bạn cũng biết cách kiểm soát chi tiêu hợp lý. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư hoặc tính đến các phương án tích lũy cho tương lai.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có bước tiến đáng kể. Những cặp đôi lâu năm có thể bàn đến chuyện hôn nhân hoặc cùng nhau vun đắp tổ ấm. Người độc thân cũng dễ dàng gặp được người tâm đầu ý hợp, tạo nền tảng cho mối quan hệ mới đầy hứa hẹn.

Sức khỏe: Sức khỏe được duy trì tốt, cơ thể tràn đầy năng lượng tích cực. Bạn nên duy trì thói quen tập luyện và chế độ ăn uống khoa học để tiếp tục giữ vững trạng thái này.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/9/2025 cho thấy Nhân Mã sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn đạt được những thành quả nhất định. Đây là thời điểm thích hợp để bạn nhìn nhận lại quá trình phát triển bản thân và cân nhắc những thay đổi trong công việc nếu có.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 4/9/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã hãy thận trọng trong chuyện tiền bạc, đặc biệt là việc cho vay mượn hoặc tin tưởng người khác quá dễ dàng. Dù không làm gì sai, bạn vẫn nên tỉnh táo để tránh bị lợi dụng hoặc rơi vào các tình huống thị phi không đáng có.

Sự nghiệp: Công việc trong ngày diễn ra khá suôn sẻ, Nhân Mã không phải đối mặt với áp lực lớn, đây là lúc bạn có thể tập trung hoàn thiện những dự án đang dang dở hoặc lên kế hoạch cho những bước tiến mới. Nếu có ý định thay đổi môi trường làm việc, hãy cân nhắc kỹ lưỡng để chọn đúng thời điểm thích hợp.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng không có nhiều biến động lớn. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập ổn định, trong khi người kinh doanh có thể gặp chút khó khăn nhẹ, khiến thu nhập giảm sút so với trước. Hãy giữ vững kế hoạch chi tiêu hợp lý và tránh các khoản cho vay không chắc chắn.

Tình duyên: Tình cảm ở mức độ hài hòa, không có nhiều biến động. Đây là lúc để Nhân Mã dành thời gian quan tâm và chăm sóc người thân yêu, củng cố tình cảm và tạo sự gắn kết bền chặt hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, thể trạng tràn đầy năng lượng tích cực. Bạn nên duy trì thói quen sinh hoạt khoa học và tập luyện nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/9/2025 cho thấy Ma Kết sẽ có một ngày bình yên, mọi việc diễn ra suôn sẻ và ổn định. Bạn đang được tận hưởng thành quả từ những nỗ lực bền bỉ trước đó và cảm thấy hài lòng với vị trí hiện tại.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 4/9/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết hãy dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, đặc biệt chú ý tới sức khỏe và tinh thần. Buổi tối nên thư giãn, tập thể thao nhẹ nhàng và tận hưởng không khí trong lành để tinh thần thêm thoải mái.

Sự nghiệp: Ma Kết có một ngày làm việc hiệu quả, sự tập trung và kiên trì giúp bạn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những cố gắng của bạn được cấp trên ghi nhận và có thể nhận được phần thưởng xứng đáng. Đây là thời điểm thuận lợi để xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định, nguồn thu nhập đều đặn giúp bạn yên tâm hơn trong việc chi tiêu và tiết kiệm. Tuy không có đột phá về tiền bạc trong ngày, nhưng Ma Kết có thể giữ được sự cân bằng tài chính, tránh những rủi ro không cần thiết.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có nhiều cung bậc cảm xúc, từ niềm vui hạnh phúc đến những lúc ghen tuông nhẹ nhàng. Ma Kết nên chủ động tạo những khoảnh khắc lãng mạn, đặc biệt trong buổi tối để làm mới mối quan hệ, giúp tình cảm thêm bền chặt và ngọt ngào hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe của Ma Kết ổn định nhưng cần lưu ý giữ gìn thể trạng bằng việc vận động nhẹ nhàng và thư giãn tinh thần. Một buổi tối ra ngoài hít thở không khí trong lành và tập thể dục nhẹ sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu và sảng khoái hơn.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/9/2025 cho thấy Bảo Bình sẽ trải qua một ngày với nhiều thách thức, đặc biệt là trong công việc và tình cảm. Những mâu thuẫn và bất đồng có thể khiến bạn cảm thấy áp lực và dễ nóng giận, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và các mối quan hệ xung quanh.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 4/9/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình hãy giữ bình tĩnh và suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động hoặc nói lời gì, tránh để những cảm xúc tiêu cực làm tổn thương người thân và đồng nghiệp. Đặc biệt, đừng để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khoẻ của bạn.

Sự nghiệp: Công việc của Bảo Bình không được thuận lợi trong ngày hôm nay khi có nhiều mâu thuẫn và bất đồng với đồng nghiệp. Điều này dễ khiến các kế hoạch bạn đã lên bị ảnh hưởng hoặc phá sản. Bạn cần bình tĩnh, khéo léo hơn trong giao tiếp và suy nghĩ kỹ trước khi quyết định để tránh sai sót hoặc hiểu lầm không đáng có.

Tài lộc: Đây là điểm sáng trong ngày của Bảo Bình khi tài chính vẫn khá ổn định và thoải mái để chi tiêu. Mặc dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền đột phá, nhưng nguồn thu nhập ổn định giúp bạn phần nào an tâm hơn, giảm bớt áp lực từ các mặt khác.

Tình duyên: Bảo Bình hôm nay có chút muộn phiền nơi tình duyên khi bạn cố gắng tạo bất ngờ cho người ấy nhưng lại không kiểm soát được cảm xúc, dễ nổi nóng và nói ra những lời tổn thương. Đây là dấu hiệu cảnh báo bạn nên kiềm chế và dành thời gian để lắng nghe, thấu hiểu đối phương hơn nhằm hàn gắn và củng cố tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe của Bảo Bình ở mức ổn định, tuy nhiên bạn nên chú ý giữ cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tránh căng thẳng, mệt mỏi kéo dài. Dành thời gian thư giãn sẽ giúp bạn lấy lại tinh thần và năng lượng tích cực hơn cho những ngày tới.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/9/2025 cho thấy Song Ngư được khuyến khích làm cho cuộc sống thêm phần thú vị và ý nghĩa hơn, nhưng điều đó phải xuất phát từ chính mong muốn và sở thích của bạn. Sự hiện diện của bạn có thể mang lại những ảnh hưởng tích cực đến người khác và giúp tạo nên một môi trường tốt đẹp hơn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 4/9/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy chủ động nắm bắt cơ hội để biến những ý tưởng và mong muốn thành hiện thực, đặc biệt trong các mối quan hệ và công việc, đồng thời duy trì thói quen tốt để giữ gìn sức khỏe.

Sự nghiệp: Bạn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những người xung quanh nhờ sự tích cực và tinh thần nhiệt huyết. Hãy mạnh dạn thực hiện những thay đổi hoặc sáng kiến mới để cải thiện môi trường làm việc và nâng cao hiệu quả công việc.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định, bạn nên tiếp tục duy trì sự cẩn trọng trong chi tiêu và tận dụng những cơ hội mới xuất hiện để gia tăng thu nhập.

Tình duyên: Cho dù bạn đang trong một mối quan hệ hay mở lòng với người mới, đây là thời điểm thuận lợi để bạn thể hiện sự chủ động và tạo dựng những kết nối sâu sắc hơn, giúp mối quan hệ trở nên bền vững.

Sức khỏe: Việc kiên trì luyện tập thể dục hàng ngày sẽ giúp bạn duy trì năng lượng và sức khỏe dẻo dai. Đừng chờ đến khi có dấu hiệu mệt mỏi hay bệnh tật mới bắt đầu thay đổi thói quen, hãy chăm sóc bản thân từ bây giờ.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/9/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.