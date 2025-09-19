Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/9: Bọ Cạp đào hoa, Song Ngư hao tâm

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 20/9 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên về 12 chòm sao Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/9/2025 cho thấy Bạch Dương không được may mắn cho lắm. Mọi việc bạn làm đều gặp phải những rắc rối và phát sinh sự cố khiến kết quả không như ý muốn. Có dấu hiệu tiểu nhân quấy phá, khiến công sức và nỗ lực của bạn có nguy cơ bị tiêu tan.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Bảy 20/9/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và công việc, tránh gây thêm mâu thuẫn hay mất kiểm soát tình hình. Hãy giữ bình tĩnh và tỉnh táo để vượt qua những khó khăn tạm thời này.

Sự nghiệp: Công việc có thể gặp trục trặc, bạn cần thận trọng hơn trong từng bước đi và đừng để bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực.

Tài lộc: Tình hình tài chính không quá dư dả, tránh chi tiêu hoang phí, tập trung vào những khoản thực sự cần thiết.

Tình duyên: Chuyện tình cảm không quá suôn sẻ nhưng bù lại gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, hãy dành thời gian bên người thân để lấy lại cân bằng.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe khá ổn định, tuy nhiên bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe tinh thần và nghỉ ngơi hợp lý để tránh căng thẳng.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/9/2025 cho thấy Kim Ngưu sẽ gặp một vài rắc rối nhỏ trong công việc nhưng không quá nghiêm trọng. Nếu biết tập trung và thể hiện khả năng tốt nhất, bạn hoàn toàn có thể vượt qua dễ dàng. Công việc càng thách thức thì phần thưởng càng xứng đáng, vì vậy hãy kiên nhẫn và thận trọng trong từng bước đi.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Bảy 20/9/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên giữ vững tinh thần và đừng để những khó khăn nhỏ làm ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn. Cần xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng, tích lũy và đầu tư thông minh để tạo nguồn thu nhập ổn định hơn trong tương lai.

Sự nghiệp: Mặc dù có chút trở ngại, nhưng bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu tập trung và làm việc nghiêm túc.

Tài lộc: Thu nhập tăng, đặc biệt từ các công việc làm thêm hoặc các nguồn thu phụ, tạo điều kiện thoải mái trong chi tiêu và tích lũy.

Tình duyên: Vận đào hoa nở rộ, người độc thân có cơ hội gặp gỡ người trong mộng, còn người có đôi nên chủ động thể hiện tình cảm để mối quan hệ thêm khăng khít.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần chú ý giữ thói quen sinh hoạt điều độ để duy trì thể trạng tốt.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/9/2025 cho thấy Song Tử đang ở trong thế tam hợp nên vận trình tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bạn đang theo nghiệp kinh doanh hay buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Bảy 20/9/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên tranh thủ ngày cát khí vượng để mở rộng quy mô kinh doanh hoặc thực hiện các kế hoạch khai trương, khởi công. Tuy nhiên, hãy chuẩn bị thật kỹ càng trước khi hành động để đảm bảo tỷ lệ thành công cao nhất. Đồng thời, cần kiềm chế cảm xúc, tránh nóng giận hoặc lời nói không suy nghĩ gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ thân thiết và vận khí tốt đang có.

Sự nghiệp: Vận trình công việc thuận lợi, đặc biệt phù hợp để mở rộng kinh doanh hoặc thực hiện các dự án quan trọng.

Tài lộc: Thu nhập tăng mạnh, tài chính dư dả nhờ công việc kinh doanh hoặc các nguồn thu khác.

Tình duyên: Có thể xảy ra một vài mâu thuẫn nhỏ do nóng giận, cần chú ý giữ hòa khí để duy trì quan hệ tốt đẹp với người thân và bạn bè.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng nên chú ý giữ bình tĩnh, tránh stress gây ảnh hưởng đến tâm trạng.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/9/2025 cho thấy Cự Giải có một ngày với tài lộc ở mức trung bình. Công việc diễn ra thuận lợi nhưng không có nhiều biến động lớn, bạn nên duy trì sự ổn định và không nên mưu cầu quá nhiều điều lớn lao vào lúc này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Bảy 20/9/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên tận dụng cơ hội thuận lợi trong việc di chuyển, đi lại hay tính toán những kế hoạch ngắn hạn. Nếu có ý định thay đổi nơi ăn chốn ở hoặc thực hiện công việc liên quan đến đi xa, hôm nay là ngày phù hợp để tiến hành. Về tiền bạc, bạn nên giải quyết mọi việc thẳng thắn, nhanh chóng, tránh nóng nảy gây hiểu lầm. Trong tình cảm, đừng ngần ngại bày tỏ lòng mình nếu còn độc thân, cơ hội sẽ mở rộng nếu bạn chủ động.

Sự nghiệp: Công việc ổn định, không nên tham vọng quá mức mà gây bất lợi.

Tài lộc: Thu nhập ở mức trung bình, cần quản lý chi tiêu và kế hoạch tài chính hợp lý.

Tình duyên: Vận trình tình cảm rất tốt, là thời điểm thích hợp để bày tỏ cảm xúc hoặc tiến tới các mối quan hệ mới.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, có thể an tâm tập trung vào công việc và cuộc sống.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 20/9/2025 cho thấy Sư Tử có vận trình không khả quan. Bản mệnh dễ hành động vội vàng, hấp tấp dẫn đến sai sót không đáng có, khiến kết quả công việc bị ảnh hưởng tiêu cực. Đây là thời điểm bạn cần bình tĩnh, tránh để lo lắng chi phối và gây ra những quyết định thiếu sáng suốt.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Bảy 20/9/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên giữ bình tĩnh và suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Trong chuyện tình cảm, bạn có thể cảm thấy buồn bã khi nhận ra thực tế không như mong đợi, hãy cố gắng chia sẻ và thấu hiểu để cải thiện mối quan hệ. Về sức khỏe, chú ý các vấn đề về xương khớp, nên bổ sung vitamin D qua chế độ ăn để hỗ trợ cải thiện.

Sự nghiệp: Cần cẩn trọng trong công việc, tránh hành động vội vàng dễ gây sai sót.

Tài lộc: Tình hình tài chính ở mức ổn định nhưng không có nhiều biến động tích cực.

Tình duyên: Có thể gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, cần kiên nhẫn và chia sẻ nhiều hơn.

Sức khỏe: Chú ý sức khỏe xương khớp, bổ sung vitamin D và chăm sóc bản thân kỹ lưỡng.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/9/2025 cho thấy Xử Nữ có một ngày làm việc hiệu quả, công việc tiến triển tích cực nhờ tinh thần trách nhiệm cao và sự chỉn chu quen thuộc. Bạn không ngừng cố gắng để hoàn thiện từng chi tiết nhỏ, điều này giúp bạn ghi điểm với cấp trên và đồng nghiệp.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Bảy 20/9/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ hãy kiên nhẫn hơn trong chuyện tình cảm. Một vài bất đồng có thể xảy ra do sự khác biệt trong cách thể hiện cảm xúc. Đừng để sự kỳ vọng làm tổn thương người kia, thay vào đó, hãy trò chuyện thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng để cùng nhau giải quyết khúc mắc. Về sức khỏe, bạn đang có thể trạng tốt, nên duy trì lối sống điều độ như hiện tại.

Sự nghiệp: Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhờ sự kỹ lưỡng và tận tâm.

Tài lộc: Tài chính ổn định, tuy không bứt phá nhưng đủ để bạn an tâm với kế hoạch chi tiêu.

Tình duyên: Xảy ra hiểu lầm nhỏ trong chuyện tình cảm, cần học cách lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, tinh thần sảng khoái nhờ thời tiết dễ chịu và chế độ sinh hoạt lành mạnh.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/9: Bọ Cạp đào hoa, Song Ngư hao tâm

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/9/2025 cho thấy Thiên Bình chịu ảnh hưởng không nhỏ từ hung tinh, khiến tâm trạng bạn khá bất ổn và dễ bị chi phối bởi các yếu tố ngoại cảnh. Một số mối quan hệ thân thiết có thể bất ngờ xảy ra căng thẳng vì những hiểu lầm hoặc bất đồng trong cách giao tiếp. Đây không phải là lúc để tranh đúng sai, mà là lúc để bạn học cách nhường nhịn và lắng nghe.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Bảy 20/9/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình hãy cẩn trọng trong lời nói và hành động, đặc biệt là khi làm việc nhóm hoặc xử lý các tình huống nhạy cảm. Hôm nay cũng không nên đưa ra các quyết định tài chính quan trọng vì vận khí không ổn định. Với chuyện tình cảm, càng nóng nảy càng dễ gây tổn thương, hãy chọn im lặng nếu chưa sẵn sàng để nói chuyện một cách thiện chí.

Sự nghiệp: Công việc có thể gặp trục trặc vì hiểu lầm hoặc thiếu phối hợp với người khác. Hãy giữ bình tĩnh và xử lý mọi việc bằng lý trí.

Tài lộc: Chi tiêu cần cân nhắc, không nên hùn hạp hay đầu tư vội vàng trong hôm nay.

Tình duyên: Mối quan hệ tình cảm dễ xảy ra tranh cãi. Nên dành thời gian lắng nghe để hiểu nhau hơn thay vì đổ lỗi.

Sức khỏe: Thể chất ổn nhưng tâm lý bất ổn, dễ mệt mỏi. Nên dành thời gian nghỉ ngơi, tĩnh tâm và tránh các nguồn tiêu cực.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/9/2025 cho thấy Bọ Cạp có một ngày tràn đầy năng lượng, sự nghiệp thăng hoa nhưng cần thận trọng trong chuyện tiền bạc. Bạn xử lý công việc linh hoạt, tinh tế và đầy bản lĩnh, được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao. Những kế hoạch đang triển khai có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Bảy 20/9/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên cảnh giác trước những quyết định tài chính hấp tấp. Dù có cơ hội đầu tư hấp dẫn, nhưng rủi ro đi kèm cũng không nhỏ. Bọ Cạp cần tỉnh táo, phân tích kỹ lưỡng và đừng vội tin vào những lời hứa hẹn dễ dàng. Tình duyên là điểm sáng trong ngày, đặc biệt với những ai còn độc thân, cơ hội gặp gỡ, tìm được người phù hợp đang ở rất gần.

Sự nghiệp: Hiệu suất làm việc cao, tinh thần chủ động và sáng tạo giúp bạn gặt hái được nhiều thành tựu.

Tài lộc: Cẩn trọng trong đầu tư, chi tiêu. Tránh “vung tay quá trán” hoặc mạo hiểm với các dự án chưa rõ ràng.

Tình duyên: Tình cảm thăng hoa, có thể gặp nhân duyên mới hoặc mối quan hệ hiện tại phát triển thêm một nấc thang.

Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn. Chỉ cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/9/2025 cho thấy Nhân Mã gặp vận trình không tốt, ảnh hưởng đồng loạt đến công việc, tài lộc và sức khỏe. Đây là thời điểm bạn nên cẩn trọng hơn trong mọi hành động, bởi những hiểu lầm, tranh cãi hoặc áp lực công việc dễ khiến bạn rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Bảy 20/9/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã hãy tiết chế cảm xúc và tuyệt đối tránh vướng vào các cuộc tranh cãi không cần thiết tại nơi làm việc. Dù đôi lúc bạn cảm thấy mình đúng, nhưng phản ứng gay gắt sẽ chỉ khiến mọi chuyện rối ren hơn. Bên cạnh đó, các quyết định liên quan đến tiền bạc cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đừng đầu tư hay chi tiêu quá tay trong lúc vận khí đang giảm sút.

Sự nghiệp: Áp lực lớn, dễ phát sinh mâu thuẫn. Cần bình tĩnh, không để cảm xúc lấn át lý trí trong công việc.

Tài lộc: Thu chi chưa cân bằng. Cần tránh đầu tư lớn, hạn chế cho vay hoặc tham gia các hoạt động tài chính rủi ro.

Tình duyên: Tình cảm gia đình hoặc yêu đương là điểm tựa vững vàng. Hãy dành thời gian bên những người thân thiết.

Sức khỏe: Dễ mệt mỏi, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dạ dày, tim mạch hoặc thiếu ngủ. Nên nghỉ ngơi và ăn uống điều độ.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/9/2025 cho thấy Ma Kết cần đặc biệt thận trọng trong công việc, bởi có dấu hiệu cho thấy bạn sẽ phải đối mặt với một số rắc rối không lường trước. Những kế hoạch tưởng như đã chuẩn bị chu đáo lại có thể phát sinh lỗi, khiến bạn cảm thấy mất kiểm soát hoặc thiếu phương án xử lý kịp thời.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Bảy 20/9/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết hãy giữ bình tĩnh và linh hoạt, đừng để sự căng thẳng làm mờ đi khả năng xử lý tình huống. Nếu cần, hãy chủ động tìm đến những người giàu kinh nghiệm hoặc cấp trên để được hỗ trợ. Đôi khi chỉ một lời khuyên đúng lúc cũng có thể giúp bạn tháo gỡ được cả vấn đề lớn.

Sự nghiệp: Nên cẩn trọng với những thay đổi bất ngờ trong công việc. Hạn chế nóng vội, cần có phương án dự phòng.

Tài lộc: Tài chính hôm nay tương đối ổn định. Tuy chưa có nguồn thu đột biến, nhưng với cách chi tiêu có kế hoạch, Ma Kết hoàn toàn có thể duy trì mức sống thoải mái. Bạn cũng có thể cân nhắc tiết kiệm hoặc đầu tư nhỏ để chuẩn bị cho các kế hoạch dài hạn.

Tình duyên: Tình cảm là điểm sáng trong ngày. Sự quan tâm từ nửa kia hoặc gia đình sẽ là liều thuốc tinh thần quý giá giúp Ma Kết vơi bớt áp lực. Những Ma Kết độc thân có thể sẽ bất ngờ nhận được sự chú ý từ một người khá đặc biệt, mở ra cơ hội cho một mối quan hệ mới.

Sức khỏe: Căng thẳng dễ dẫn đến mệt mỏi. Cần ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và tránh làm việc quá sức.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/9/2025 cho thấy Bảo Bình đón nhận vận khí rất tốt, nhiều mặt trong cuộc sống đều tiến triển suôn sẻ. Bạn có thể cảm nhận rõ rệt sự “thuận buồm xuôi gió” trong cả công việc, tài chính lẫn tình cảm. Những điều bạn từng trông đợi đang dần trở thành hiện thực theo cách nhẹ nhàng và bất ngờ.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Bảy 20/9/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình hãy chủ động nắm bắt cơ hội và tiếp tục phát huy thế mạnh cá nhân, bởi may mắn chỉ thực sự mang lại kết quả tốt khi bạn biết kết hợp nó với nỗ lực và tư duy thực tế. Dù đang thuận lợi, bạn cũng nên giữ sự tỉnh táo để không bị lóa mắt trước lợi ích ngắn hạn.

Sự nghiệp: Bảo Bình đang có cơ hội thăng tiến hoặc đạt được một cột mốc quan trọng trong công việc. Những ý tưởng sáng tạo của bạn dễ được ghi nhận và đánh giá cao.

Tài lộc: Tài chính khởi sắc. Người làm kinh doanh có lãi lớn, người làm công ăn lương có thể nhận thưởng hoặc thêm thu nhập từ nghề tay trái.

Tình duyên: Tình cảm hài hòa, các cặp đôi gắn bó khăng khít. Người độc thân có thể gặp người phù hợp trong hoàn cảnh bất ngờ.

Sức khỏe: Thể chất dồi dào, tinh thần thoải mái. Đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu kế hoạch rèn luyện sức khỏe hoặc thay đổi lối sống tích cực hơn.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/9/2025 cho thấy Song Ngư có tài lộc vượng phát, sự nghiệp khởi sắc, nhưng chuyện tình cảm lại kém phần suôn sẻ. Bạn có thể sẽ đón nhận tin vui về tài chính, song những cảm xúc riêng tư lại khiến tâm trạng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Bảy 20/9/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy tận dụng vận may tài chính để cải thiện cuộc sống, nhưng đồng thời đừng lơ là những mối quan hệ thân thiết, đặc biệt là tình yêu. Nếu có khúc mắc, hãy đối thoại chân thành thay vì né tránh.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi, bạn đang ở đúng hướng và có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng. Những người làm trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật hoặc truyền thông sẽ có một ngày khá "nở hoa" trong công việc.

Tài lộc: Tài vận cực kỳ sáng. Song Ngư có thể nhận được thưởng, lợi nhuận từ dự án đầu tư hoặc nguồn tiền bất ngờ. Tuy nhiên, nên dành thời gian xem xét kế hoạch tài chính để tránh tiêu xài không kiểm soát.

Tình duyên: Tình cảm là điểm trừ lớn trong ngày. Những mâu thuẫn âm ỉ có thể bùng phát nếu không được giải quyết sớm. Người độc thân dễ rơi vào cảm xúc mông lung, khó phân định rõ ràng đâu là rung động thực sự.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe tương đối ổn, nhưng Song Ngư cần nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc hoặc suy nghĩ quá sức. Giữ tinh thần ổn định cũng là cách để phòng ngừa các bệnh liên quan đến hệ thần kinh.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/9/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.