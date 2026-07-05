'Tử chiến trên không' vượt 'Mưa đỏ' thắng giải phim Việt hay nhất

(VTC News) -

Bộ phim Tử chiến trên không được trao giải thưởng cao nhất - Phim Việt Nam xuất sắc nhất tại lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).

Bộ phim vượt qua ba ứng viên vào vòng cuối gồm Mưa đỏ, Truy tìm long diên hương và Bẫy tiền để giành chiến thắng.

"Tử chiến trên không" giành giải Phim Việt hay nhất.

Trước đó, Mưa đỏ được xem là ứng viên sáng giá nhất khi tạo nên cơn sốt tại phòng vé Việt với doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, đồng thời nhận nhiều lời khen về quy mô sản xuất, chất lượng nghệ thuật và thông điệp lịch sử. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cho thấy ban giám khảo đánh giá cao Tử chiến trên không với cách tiếp cận mới mẻ ở dòng phim hành động.

Lấy cảm hứng từ những vụ không tặc từng xảy ra tại Việt Nam sau năm 1975, Tử chiến trên không kể câu chuyện về một chuyến bay xuất phát từ Đà Nẵng bị nhóm không tặc khống chế nhằm cướp máy bay để đào tẩu ra nước ngoài. Trong tình thế sinh tử, phi hành đoàn buộc phải chống trả để bảo vệ hàng trăm hành khách.

Đây là bộ phim điện ảnh Việt đầu tiên khai thác đề tài không tặc, do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, Điện ảnh Công an nhân dân đầu tư sản xuất. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Võ Điền Gia Huy, Lợi Trần, Ma Ran Đô... và gây ấn tượng với những cảnh hành động căng thẳng trong khoang máy bay được dàn dựng trên mô hình máy bay DC-4 tỷ lệ 1:1.

Thái Hoà giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Không chỉ thắng giải Phim Việt Nam xuất sắc nhất, Tử chiến trên không còn mang về giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Thái Hòa. Nam diễn viên vượt qua các ứng viên như Quang Tuấn và Tuấn Trần để được xướng tên.

Trong khi đó, Việt Hương tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với Cục vàng của ngoại, vượt qua Đoàn Minh Anh và Hồng Đào. Đây là lần thứ hai nữ nghệ sĩ chiến thắng ở hạng mục này tại DANAFF.

Trong khi đó, giải thưởng Đạo diễn xuất sắc được trao cho đạo diễn Dương Minh Chiến với Truy tìm long diên hương. Anh vượt qua hai tên tuổi gạo cội là NSƯT Đặng Thái Huyền (Mưa đỏ) và Hàm Trần (Tử chiến trên không).

Ngoài giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Truy tìm long diên hương còn nhận Giải đặc biệt của Ban giám khảo, ghi dấu ấn với màu sắc phiêu lưu, hành động kết hợp yếu tố giải trí.

Việt Hương xúc động khi nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Ở hạng mục Biên kịch xuất sắc nhất, chiến thắng thuộc về Thiều Oscar Dương với Bẫy tiền. Bộ phim khai thác đề tài lừa đảo công nghệ, ứng dụng tài chính và những cạm bẫy trong đời sống số - một chủ đề mang tính thời sự.

Ở hệ thống giải thưởng dành cho phim châu Á, Một bữa no (Full Plate) của Ấn Độ giành giải Phim châu Á xuất sắc nhất.

Bộ phim kể về Amreen - một phụ nữ Hồi giáo nghèo tại Mumbai buộc phải trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng gặp tai nạn. Tác phẩm gây ấn tượng nhờ cách kể nhẹ nhàng, giàu tính châm biếm và góc nhìn nữ quyền, đồng thời giúp Kirti Kulhari giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Emin Alper với Cứu rỗi (Salvation), còn Caner Cindoruk được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.