Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Thiếu tá hy sinh khi truy bắt 'cát tặc'

Ngày 27/3, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải – cán bộ Công an xã Diên Lâm, đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, ghi nhận những đóng góp và sự hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân.
Dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 295,3 triệu đồng cho con của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Số tiền được quyên góp từ đoàn viên, thanh niên trong toàn lực lượng nhằm hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Đại tá Trần Minh Trúc cho biết trong suốt quá trình công tác, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, gần gũi và gắn bó với nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và người dân tin yêu.
Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, sự hy sinh của Thiếu tá Hải là mất mát to lớn đối với gia đình và lực lượng Công an nhân dân. Việc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh anh dũng; đồng thời là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Trước đó, 0h40 ngày 21/3/2026, thực hiện cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự của Công an tỉnh Khánh Hoà và kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Cái đoạn qua địa bàn xã của Công an xã Diên Lâm. Tổ công tác của Công an xã Diên Lâm gồm 2 người: Đại úy Nguyễn Xuân Hải và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải (Sinh năm 1995) trong quá trình tuần tra, phát hiện 1 bè đang khai thác cát sát bờ sông Cái thuộc thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm.
Khi phát hiện thấy lực lượng công an, những kẻ khai thác cát trên bè (chưa rõ danh tính) đã kéo bè ra giữa sông bỏ chạy. Trong quá trình ngăn chặn hành vi của "cát tặc" nhằm giữ phương tiện vi phạm phục vụ công tác xác minh, xử lý, Đại úy Nguyễn Xuân Hải bị mất tích trên sông.
Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm cứu nạn và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ vụ việc.
Đến 7h37 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể Đại úy Nguyễn Xuân Hải cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 100m.
Ngày 22/3/2026, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 1407/QĐ-BCA-X01 về việc truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ lên Thiếu tá đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải.