Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 3/1/2026 - XSLA 3/1

XSLA 3/1. Kết quả xổ số Long An hôm nay 3/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSLA 3/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 3/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 3/1/2026 - Xổ số Long An thứ Bảy ngày 3/1/2026

Xem lại kết quả XSLA các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSLA 27/12, kết quả xổ số Long An thứ Bảy ngày 27/12/2025

XSLA 27/12, kết quả xổ số Long An hôm nay 27/12/2025.

- XSLA 20/12/2025

XSLA 20/12, kết quả xổ số Long An ngày 20/12/2025.

- XSLA 13/12/2025

XSLA 13/12, kết quả xổ số Long An ngày 13/12/2025.

- XSLA 6/12/2025

XSLA 6/12, kết quả xổ số Long An ngày 6/12/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số đầu tiên (chữ số ở hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay thưởng.

- Thứ 3: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ 4: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ quay thưởng.

- Thứ 5: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay thưởng.

- Thứ 6: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long quay thưởng.

- Thứ 7: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 3/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.