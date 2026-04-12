Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 12/4/2026 - XSDL 12/4

XSDL 12/4. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 12/4/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 12/4/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem lại KQXSDL các kỳ trước

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 5/4/2026 như sau:

Kết quả xổ số ngày 29/3 do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng có giải đặc biệt là 992334 và các hạng giải khác như sau:

Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng công bố kết quả xổ số ngày 22/3/2026 với giải đặc biệt là 663779 và các hạng giải khác như sau:

Kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) ngày 15/3/2026 có giải đặc biệt là 327936 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Cơ cấu giải thưởng XSDL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Lạt bao gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Mỗi vé trúng 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: Mỗi vé trúng 6 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa thông tin trên vé.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng in trên vé. Quá 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần duy nhất bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đầy đủ tiền thưởng các giải trúng.

- Người trúng thưởng không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ do đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN thứ 3 do đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu quay thưởng.

- XSMN thứ 4 do đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay thưởng.

- XSMN thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay thưởng.

- XSMN thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh quay thưởng.

- XSMN thứ 7 sẽ do đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật sẽ do đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt quay thưởng.

