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Trực tiếp: Chương trình nghệ thuật chính luận "Rạng rỡ tên Người"
Tối 2/7, TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác.
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