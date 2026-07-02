Đóng

Trực tiếp: Chương trình nghệ thuật chính luận "Rạng rỡ tên Người"

Tối 2/7, TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác.

Nguồn:
⚡ Tin mới nhất 🔥 Tin nổi bật

Tin mới

Xem thêm