Trực tiếp bóng đá Cộng hòa Séc vs Mexico 8h ngày 25/6, bảng A World Cup 2026

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Cộng hòa Séc và Mexico bắt đầu lúc 8h ngày 25/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Cộng hòa Séc vs Mexico mới nhất tại đây.

Thông tin trận Cộng hòa Séc đấu với Mexico (8h ngày 25/6)

Cộng hòa Séc gặp Mexico ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 trên sân Estadio Azteca, Mexico City. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Yael Falcón, người Argentina. Trận Cộng hòa Séc vs Mexico được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6.

Trước trận này, Mexico có 6 điểm sau 2 trận và đã giành quyền vào vòng 1/16. Cộng hòa Séc có 1 điểm, bằng Nam Phi và kém Hàn Quốc 2 điểm. Trận còn lại của bảng A là Nam Phi vs Hàn Quốc, diễn ra cùng giờ.

Cộng hòa Séc đấu với Mexico ở lượt trận thứ 3 bảng A World Cup 2026.

Mexico chưa thua trận nào tại World Cup trên sân Estadio Azteca, với 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội chủ nhà thắng 3 trận gần nhất tại địa điểm này ở World Cup và đều giữ sạch lưới.

Cộng hòa Séc và Mexico chưa từng gặp nhau tại World Cup. Tuy nhiên, Mexico từng thắng Tiệp Khắc (trước khi phân tách thành Cộng hòa Séc và Slovakia) 3-1 ở vòng bảng giải đấu năm 1962. Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội là trận giao hữu tháng 2/2000 tại Hong Kong (Trung Quốc), Cộng hòa Séc thắng 2-1.

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Mexico là 47,8% trong các kịch bản dự đoán. Cộng hòa Séc có 28,5% khả năng thắng, còn tỷ lệ hòa là 23,7%.