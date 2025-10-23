Đóng

Triều Tiên phóng tên lửa siêu vượt âm, Hàn Quốc họp khẩn

(VTC News) -

Triều Tiên phóng tên lửa giữa lúc Hàn Quốc chuẩn bị APEC 2025, buộc Hàn Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia.

LINH NGÂN
