Trào lưu chụp ảnh Redhood là gì mà khiến giới trẻ Việt Nam mê mẩn?

(VTC News) -

Giới trẻ Việt Nam đang rầm rộ chia sẻ những bức ảnh với phong cách tạo dáng đầy bí ẩn mang tên "Redhood", nhanh chóng biến nó thành từ khóa thịnh hành trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Đây là cách chụp ảnh lấy tay che đi một phần khuôn mặt, thường là nửa mặt dưới hoặc một bên mắt.

Xuất phát từ đặc điểm nhận dạng của các streamer nổi tiếng nhưng ngại lộ mặt trong cộng đồng game, kiểu tạo dáng này thoát ly khỏi khuôn khổ của một cộng đồng nhỏ để trở thành kiểu tạo dáng chụp ảnh phổ biến.

Sức hấp dẫn đầu tiên của phong cách Redhood nằm ở sự bí ẩn và vẻ ngoài cá tính đặc trưng. Việc che đi một phần diện mạo giúp người chụp tạo ra sự tò mò cho người xem, đồng thời dồn toàn bộ tiêu điểm vào đôi mắt.

Cách tạo dáng này giúp chủ thể toát lên vẻ lạnh lùng, "ngầu" và có phần khó đoán. Đối với giới trẻ, việc sở hữu một tấm ảnh theo phong cách Redhood không chỉ là theo kịp xu hướng mà còn là cách để khẳng định cái tôi riêng biệt, không hòa lẫn với đám đông.

Trào lưu chụp ảnh mới nổi khiến giới trẻ Việt Nam mê mẩn.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, trào lưu này được ưa chuộng nhờ tính tiện lợi và khả năng che khuyết điểm hiệu quả. Không phải ai cũng tự tin hoàn toàn với mọi đường nét trên gương mặt trước ống kính.

Việc dùng bàn tay che đi phần mắt, mũi, thậm chí cả nửa khuôn mặt giúp người chụp tự tin hơn, dễ dàng có được một bức ảnh đẹp mà không cần chuẩn bị trang điểm quá cầu kỳ hay chỉnh sửa hậu kỳ phức tạp. Sự đơn giản trong cách thực hiện chính là chìa khóa giúp trào lưu này lan tỏa.

Các bức ảnh tạo dáng kiểu Redhood nhận được lượng tương tác lớn trên nền tảng TikTok. Nhiều bạn trẻ ngợi khen đây là giải pháp chữa cháy khi muốn có bức ảnh đẹp mà không có thời gian chuẩn bị nhiều:

""Đúng bài luôn, cứ che nửa mặt là auto đẹp trai xinh gái gấp đôi. Mắt là điểm nhấn duy nhất nên nhìn cuốn cực kỳ!"; "Trend này cứu rỗi những ngày mặt lên mụn hoặc chưa kịp makeup mà vẫn muốn có ảnh sống ảo đăng Story"; "Góc nghiêng thần thánh kết hợp với bàn tay che mặt nữa thì đúng chuẩn phong cách lạnh lùng boy. Đơn giản mà hiệu quả thực sự"; "Ai bảo che mặt là nhát? Đây là cách để người ta tập trung vào thần thái của đôi mắt đấy chứ, nhìn kiểu nửa kín nửa hở này mới thú vị"....

Hơn thế nữa, trào lưu Redhood còn phản ánh tâm lý của thế hệ mới trên không gian mạng sự giao thoa giữa nhu cầu bộc lộ bản thân và mong muốn giữ lại chút riêng tư. Giới trẻ chọn cách xuất hiện lấp lửng, vừa đủ để nhận diện nhưng vẫn giữ lại những khoảng trống cho trí tưởng tượng. Kiểu tạo dáng này tạo ra một lớp mặt nạ vô hình, cho phép người dùng mạng xã hội tự do thể hiện phong cách sống kín tiếng nhưng vẫn đầy sức hút.