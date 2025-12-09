Tranh mang ý nghĩa tinh thần - 'Ngôn ngữ' quà tặng mới của DecorNow

(VTC News) -

Làn gió mới từ những bức tranh quà tặng mang giá trị tinh thần

Trong vài năm trở lại đây, thị trường quà tặng chứng kiến những chuyển động đáng chú ý. Việc chọn quà không còn dừng ở giá trị vật chất, mà mở rộng sang những tiêu chí giàu tính cảm xúc hơn như sự tinh tế, tính cá nhân hóa và khả năng lưu giữ cảm xúc.

Hoa, rượu hay giỏ quà bánh kẹo, vốn là lựa chọn quen thuộc, đôi khi không còn đủ để truyền tải lời chúc trọn vẹn, nhất là trong các dịp tân gia, khai trương, tri ân hay Tết cổ truyền. Nhiều người bắt đầu tìm kiếm những món quà có thể ở lại dài lâu trong không gian sống, như một sự nhắc nhở mềm mại về sự quan tâm và thiện ý.

Những quà tặng mang giá trị tinh thần được đánh giá cao. (Ảnh: DecorNow)

Trong dòng chảy ấy, loại tranh mang yếu tố tâm linh, thiền định đang được xem như một lựa chọn thay thế ngày càng thuyết phục. Từ lời chúc bình an, hanh thông, cho đến mong cầu hạnh phúc, cát tường, những bức tranh ngày nay không chỉ đơn thuần để trang trí mà còn trở thành một “ngôn ngữ” truyền tải ý niệm tinh thần.

Nhu cầu đó mở ra không gian cho các doanh nghiệp sáng tạo thử nghiệm những cách tiếp cận mới. Một trong những ví dụ đáng chú ý là Công ty TNHH DecorNow - đơn vị tiên phong kết hợp công nghệ hiện đại vào các dòng tranh nghệ thuật này. Từ năm 2019, DecorNow bắt đầu sáng tạo các dòng tranh mang giá trị tinh thần, trong nỗ lực mang lại một hình thức quà tặng bền lâu hơn và giàu chiều sâu văn hóa hơn.

Toàn bộ tranh của DecorNow được chế tác tại Việt Nam, từ bản vẽ do nhóm họa sĩ nội bộ nghiên cứu biểu tượng văn hóa Việt cho đến công đoạn in ấn. Mỗi tác phẩm ứng dụng mực UV Nhật Bản trên mica tráng gương giúp bền màu 10 - 20 năm, kết hợp hiệu ứng ánh sáng nổi độc quyền và khung PE Composite bền nhiệt, cong vênh thấp, phù hợp đặc tính không gian thờ cúng thường xuyên có đèn và khói nhang.

Hiệu ứng thị giác sống động trong một bức tranh. (Ảnh: DecorNow)

Bộ sưu tập Linh Ảnh, một trong những dòng tranh được biết đến rộng rãi của DecorNow đã tạo dấu ấn bằng việc khai thác công nghệ ánh sáng để xây dựng hai lớp trải nghiệm khác nhau: Ở trạng thái tắt đèn, tranh giữ vẻ trầm tĩnh và trang nghiêm; Ánh sáng vừa lên, các lớp họa tiết như được đánh thức, màu sắc thay đổi, những chi tiết chìm khuất bỗng nổi rõ, hiệu ứng chuyển động nhẹ như mở ra một thế giới hoàn toàn khác.

Sự chú ý mà Linh Ảnh nhận được, cùng với một số giải thưởng trong khu vực, trong đó có danh hiệu “Top 1 Tranh Phòng Thờ Xuất Sắc Nhất Châu Á 2024”, phần nào cho thấy sự đón nhận của thị trường đối với những hướng đi mới trong lĩnh vực tranh tâm linh, vốn là lĩnh vực thường ít thay đổi.

Từ khung tranh tĩnh lặng đến trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc

Người mua ngày nay không chỉ muốn một bức tranh “treo cho đẹp”, mà kỳ vọng nó có thể góp phần định hình bầu không khí trong ngôi nhà, gợi mở chiều sâu tinh thần. Trong xu hướng ấy, những dòng tranh ứng dụng công nghệ ánh sáng, như cách DecorNow đang thử nghiệm, được xem là một bước tiến đáng chú ý.

Không chỉ dừng lại ở hiệu ứng ánh sáng, sự xuất hiện của các công nghệ hiện đại tiếp tục mở rộng khả năng biểu đạt của tranh. DecorNow là một trong những đơn vị sớm thử nghiệm ảo ảnh quang học để tạo hiệu ứng 3D không cần kính. Người xem có thể nhìn thấy chiều sâu và sự chuyển động của các lớp tranh bằng mắt thường, khiến bức tranh trở nên sống động hơn, giàu lớp lang và ít nhiều tạo cảm giác thiền định khi quan sát lâu.

Món quà ý nghĩa trở thành cầu nối gửi trao tâm tình đến người nhận. (Ảnh: DecorNow)

Các họa tiết in độc quyền cũng góp phần tạo bản sắc riêng cho từng tác phẩm. Dù ở trạng thái bật hay tắt đèn, hoa văn vẫn giữ độ sắc nét, không bị tối trầm hay nhạt màu, điều không dễ đạt được ở các dòng tranh ánh sáng thông thường. Khi bật đèn, ánh sáng tỏa đều giúp các đường viền nổi được tôn rõ nét, tạo cảm giác như một không gian linh hoạt đang mở ra. Khi tắt đèn, tranh trở về vẻ tĩnh tại nhưng không đánh mất sự sáng trong của màu sắc.

Đáng chú ý hơn, công nghệ smarthome cũng được tích hợp để người dùng có thể điều khiển bức tranh thông qua ứng dụng trên điện thoại theo những cách linh hoạt như bật tắt đèn bằng giọng nói, đặt lịch hẹn theo ngày giờ mong muốn. Thậm chí một số dòng có thể tự điều chỉnh ánh sáng theo thời tiết và nhiệt độ môi trường. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng đi vào từng ngóc ngách của đời sống, sự kết hợp này mở ra một trải nghiệm mới, hiện đại nhưng vẫn giữ lại tinh thần trang nghiêm vốn có của tranh tâm linh.

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng tinh tế và kỳ vọng món quà có thể “nói được nhiều hơn”, dòng tranh mang ý nghĩa tinh thần được dự báo sẽ còn nhiều dư địa để phát triển. Việc thử nghiệm chất liệu, ánh sáng, hiệu ứng thị giác hay cách kể chuyện bằng hình ảnh như trường hợp của DecorNow rất có thể trở thành yếu tố giúp các doanh nghiệp trong nước chinh phục nhóm khách hàng khó tính nhưng khi tìm được sự đồng điệu, họ sẽ gắn bó dài lâu.