Trắng đêm cứu dân vùng lũ ở Thanh Hóa

(VTC News) -

Nước sông Chày dâng cao tràn qua đê ở xã Xuân Tín.

Trong đêm 29/9, rất đông người dân xã Nông Cống và Tượng Lĩnh đã đăng tải lên mạng xã hội những lời cầu cứu khẩn thiết khi nước lũ ập đến nhanh, cuốn trôi nhiều tài sản. Không ít hộ gia đình đã phải di chuyển lên tầng cao để tránh trú, chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu.

Trước diễn biến nguy cấp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn cấp huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều phòng nghiệp vụ, phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu hộ tại hai xã Nông Cống và Tượng Lĩnh.

Công an tỉnh Thanh Hoá điều lực lượng cứu hộ đến xã Nông Cống, Tượng Lĩnh trong đêm.

Nhiều mô tô nước, xuồng máy được huy động để tiếp cận các hộ dân đang bị cô lập. Lực lượng cứu hộ xuyên đêm đưa hàng trăm người dân thoát khỏi vùng lũ, trong đó có nhiều trẻ em và người già.

Trước đó, nước sông Cầu Chày dâng cao, tràn qua đoạn đê bao chảy qua xã Xuân Tín khiến đoạn đê bị tràn dài tới hơn 4 km, nước tràn cao trung bình khoảng 80 cm. Dù chính quyền và người dân địa phương đã huy động lực lượng, vật tư tại chỗ để đắp chống tràn nhưng do tuyến đê dài, áp lực nước quá lớn và dâng nhanh nên công tác gia cố tạm thời không thể thực hiện hiệu quả. Trước nguy cơ vỡ đê và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân, chiều và tối 29/9, xã Xuân Tín đã triển khai phương án sơ tán khẩn cấp khoảng 700 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu thuộc 14 thôn ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn.

Cơn bão số 10 khiến mưa lớn kéo dài ở Thanh Hóa, gây lũ lụt tại nhiều địa phương. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo nhanh, thống kê sơ bộ cho thấy toàn tỉnh có tới 602 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão và mưa lũ, trong đó có 10 ngôi nhà hư hỏng hoàn toàn, 592 ngôi nhà khác bị tốc mái, sập mái.

Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu, ao nuôi thủy sản, gia súc gia cầm của người dân bị thiệt hại lớn.