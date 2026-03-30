(VTC News) -

Theo nội dung được phê duyệt, dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP.HCM được thực hiện một cách khoa học, công bằng, phù hợp với biến động của thị trường bất động sản. Việc ban hành hệ số mới không chỉ đảm bảo công khai, minh bạch mà còn tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để áp dụng trong nhiều trường hợp theo quy định của Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết 254/2025/QH15.

TP.HCM duyệt dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, áp dụng từ 1/7.

Dự án đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đáng chú ý là công tác điều tra, khảo sát và thu thập thông tin giá đất thị trường theo từng khu vực, vị trí.

Các cơ quan chức năng sẽ thực hiện phân loại đất, phân vùng giá trị, lựa chọn thửa đất chuẩn và xây dựng bảng so sánh làm căn cứ tính toán hệ số điều chỉnh đến từng thửa đất. Song song đó, việc đánh giá kết quả áp dụng hệ số điều chỉnh hiện hành cũng được thực hiện nhằm rút kinh nghiệm và hoàn thiện phương pháp xây dựng hệ số mới.

Phạm vi triển khai dự án trên toàn địa bàn thành phố, theo từng loại đất trong mỗi đơn vị hành chính. Trong đó, cấp xã, phường và đặc khu được xác định là đơn vị cơ bản để điều tra. Dữ liệu thu thập từ cấp cơ sở sẽ được tổng hợp, xử lý để hình thành hệ thống dữ liệu chung phục vụ việc xây dựng hệ số điều chỉnh.

Theo kế hoạch, khoảng 29.000 phiếu điều tra sẽ được thực hiện trên 9.746 tuyến đường và đoạn đường. Mỗi tuyến sẽ có tối thiểu 3 phiếu khảo sát giá đất do các tổ chức định giá triển khai. Đồng thời, các tuyến đường mới phát sinh trong quá trình đô thị hóa cũng sẽ được rà soát, bổ sung nhằm đảm bảo dữ liệu đầy đủ, phản ánh sát diễn biến thị trường.

Về tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan như Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, cơ quan thuế, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ủy ban MTTQ thành phố và UBND các địa phương.

Kết quả dự án sẽ bao gồm bộ hồ sơ hoàn chỉnh như dự thảo quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, các phụ lục, báo cáo thuyết minh, báo cáo tiếp thu ý kiến và toàn bộ dữ liệu điều tra. Hồ sơ này sẽ được trình Hội đồng thẩm định cấp thành phố trước khi UBND TP.HCM phê duyệt chính thức.

Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 12,6 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Thời gian triển khai từ tháng 3 đến tháng 6/2026.