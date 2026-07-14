Tổng thống Putin tuyên bố tấn công Ukraine 'mạnh hơn nhiều lần'

(VTC News) -

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng mọi cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga sẽ phải đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ hơn đáng kể.

Ông Putin đưa ra phát biểu này hôm thứ Hai (13/7) khi tham dự diễn đàn "Tất cả vì Chiến thắng!" do Mặt trận Nhân dân Toàn Nga tổ chức, nơi ông đề cập đến cuộc xung đột Ukraine và phản ứng của Moskva trước sự hậu thuẫn của phương Tây dành cho Kiev.

"Phản ứng của chúng tôi sẽ luôn tương xứng với bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi sẽ đáp trả theo cách tương tự – nhưng với sức mạnh lớn hơn nhiều lần", ông Putin nói. Ông Putin cho rằng sức mạnh của Nga nằm ở khả năng vượt qua "mọi khó khăn và mọi thách thức".

Tổng thống Nga Putin.

Bất chấp sức ép, Nga vẫn đang "phát triển nền kinh tế, củng cố hệ thống tài chính, hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng", ông nói, đồng thời cho biết những nỗ lực này đang làm thay đổi "tình hình trên chiến trường".

Trong những tháng gần đây, Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các khu dân cư của Nga trong bối cảnh tiếp tục gặp bất lợi trên chiến trường, với trung bình vài trăm UAV được phóng mỗi ngày. Các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), bao gồm cả các mẫu được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), ngày càng nhắm mục tiêu vào xe buýt chở khách và phương tiện cá nhân.

Cuối tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố một chiến dịch gây sức ép kéo dài 40 ngày, kết hợp các cuộc tấn công tầm xa và các hoạt động bí mật nhằm gây thiệt hại kinh tế cho Nga. Moskva đã lên án các cuộc tấn công này là những hành động nhằm đánh lạc hướng khỏi các thất bại của Ukraine trên chiến trường, đồng thời đáp trả bằng việc mở rộng chiến dịch tấn công tầm xa.

Trong những tuần gần đây, phần lớn các cuộc tấn công của Nga tập trung vào thủ đô Kiev của Ukraine, nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, địa điểm lắp ráp và cất giữ máy bay không người lái, cùng các kho vũ khí.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết sáng thứ Hai rằng các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 342 máy bay không người lái của Ukraine kể từ tối Chủ nhật tại nhiều khu vực, trong đó có khu vực gần thủ đô Moskva.