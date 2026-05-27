Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động được đến thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani - nơi lưu giữ những tình cảm sâu nặng của bà con ta đối với Bác Hồ kính yêu và quê hương Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong việc giữ gìn, tôn tạo khu di tích, đồng thời luôn đoàn kết hướng về cội nguồn, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam và Thái Lan.