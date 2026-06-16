Tokyu Retreat kỳ vọng 'bẻ gãy' tính mùa vụ của bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc

(VTC News) -

Khi nhà đầu tư bắt đầu nhìn vào công suất khai thác

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang bước vào quá trình sàng lọc mới. Theo Viện Nghiên cứu Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), dòng vốn có xu hướng ưu tiên những tài sản sở hữu pháp lý rõ ràng, năng lực vận hành thực tế và khả năng tạo giá trị bền vững, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá.

Trong bối cảnh đó, nhiều mô hình nghỉ dưỡng truyền thống đang bộc lộ hạn chế về tính mùa vụ. Biệt thự biển dù sở hữu lợi thế cảnh quan và lượng khách lớn vào mùa hè nhưng thường chịu áp lực khai thác trong những tháng mùa đông. Trong khi đó, các khu nghỉ dưỡng sinh thái ven đô chủ yếu thu hút khách cuối tuần, với tần suất quay lại không cao nếu trải nghiệm chỉ dừng ở tham quan và thư giãn.

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang mở ra cơ hội cho phân khúc nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe. Theo Global Wellness Institute (GWI), quy mô thị trường bất động sản wellness toàn cầu đạt khoảng 584 tỷ USD năm 2024 và dự kiến vượt 1.100 tỷ USD vào năm 2029.

Thay vì tìm kiếm một nơi để nghỉ ngơi ngắn hạn, ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn những điểm đến có thể hỗ trợ phục hồi thể chất, cải thiện tinh thần và nâng cao chất lượng sống.

Tại Thanh Thủy (Phú Thọ), nguồn khoáng nóng Radon quý hiếm đang trở thành nền tảng cho hệ sinh thái nghỉ dưỡng wellness phát triển. Năm 2025, địa phương đón gần 1 triệu lượt khách du lịch, trong đó riêng tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy ghi nhận gần 500.000 lượt khách.

Trên nền tảng đó, Tokyu Retreat hưởng lợi với nguồn khoáng nóng tự nhiên khai thác quanh năm. Khác với nhiều loại hình nghỉ dưỡng phụ thuộc vào mùa du lịch, nhu cầu ngâm khoáng, thư giãn và phục hồi thể chất diễn ra quanh năm.

Tokyu Retreat định hướng phát triển nghỉ dưỡng - trị liệu - vận hành xuyên suốt 4 mùa nhờ nguồn khoáng nóng độc bản.

Vào mùa thu - đông, khoáng nóng trở thành lựa chọn phổ biến cho nhu cầu giữ ấm cơ thể, hỗ trợ tuần hoàn và giảm căng thẳng; trong khi mùa xuân - hè tiếp tục thu hút các gia đình và nhóm khách tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng kết hợp tái tạo năng lượng.

Chính khả năng vận hành bốn mùa này đang tạo nên lợi thế khác biệt cho mô hình bất động sản khoáng nóng trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao giá trị khai thác thực tế.

Tokyu Retreat và lời giải cho bài toán vận hành bốn mùa

Nằm trong quần thể Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ), Tokyu Retreat được phát triển trên nền tảng vận hành thực tế với khoảng 35.000 - 40.000 lượt khách mỗi tháng, công suất khai thác cuối tuần thường xuyên đạt 90 - 95%.

Điểm khác biệt của dự án nằm ở hệ thống Home Spa tại gia với nguồn khoáng nóng Radon quý hiếm tự nhiên được dẫn trực tiếp tới từng căn biệt thự. Nguồn khoáng duy trì nhiệt độ ổn định từ 37°C đến 53°C, giúp hình thành trải nghiệm trị liệu khép kín ngay trong không gian sở hữu của gia đình - điều mà các mô hình nghỉ dưỡng cảnh quan thông thường không thể cung cấp.

Home Spa với nguồn khoáng nóng Radon quý hiếm được dẫn trực tiếp tới từng căn biệt thự.

Trên nền hệ sinh thái vận hành thực tế đó, chủ đầu tư triển khai hai chương trình khai thác cho chủ sở hữu lựa chọn: ủy thác kinh doanh theo tỷ lệ chia sẻ doanh thu 50/50, hoặc cho thuê lại tối thiểu 5 năm với mức cam kết từ 50 - 105 triệu đồng/tháng tùy loại biệt thự. Khách hàng ký hợp đồng trước ngày 12/08/2026 được chiết khấu thêm 3%.