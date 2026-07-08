Tin thế giới nổi bật trong ngày 8/7

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 8/7, dư luận quốc tế chú ý đến việc Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào Iran và khôi phục các lệnh trừng phạt dầu mỏ sau loạt vụ tấn công tàu thương mại ở eo biển Hormuz; Điện Kremlin tiếp tục nêu điều kiện để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine; một máy bay chở hàng mất tích ngoài khơi Pakistan; trong khi Trung Quốc xác nhận 21 người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Cam Túc.

Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran

Quân đội Mỹ ngày 7/7 mở đợt không kích mới nhằm vào Iran, đồng thời hủy giấy phép từng cho phép Tehran xuất khẩu dầu mỏ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích nhằm vào hệ thống phòng không, hệ thống giám sát ven biển, tên lửa đất đối không, tên lửa chống hạm và các địa điểm phóng máy bay không người lái của Iran.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Đây là diễn biến mới nhất làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng trước.

Cùng thời điểm, Washington khôi phục các lệnh trừng phạt dầu mỏ khi thu hồi giấy phép từng cho phép Iran xuất khẩu dầu và sản phẩm hóa dầu đến ngày 21/8. Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu Tehran hoàn tất các giao dịch còn lại trước ngày 17/7.

Ngay sau động thái này, giá dầu thế giới tăng hơn 3%.

Qatar cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, trong đó có tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Al Rekayyat. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ các cáo buộc, khẳng định vẫn tuân thủ các cam kết và cho rằng tàu thương mại có thể gặp rủi ro nếu không phối hợp với Iran về tuyến hành trình.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran lên án việc Mỹ nối lại các biện pháp trừng phạt là hành động vi phạm khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố sẽ có các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Điện Kremlin nêu điều kiện chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể kết thúc "ngay trong một ngày" nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực Donbass.

Theo ông Peskov, Kiev cần thừa nhận "thực tế trên thực địa" cũng như công nhận về mặt pháp lý các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố đã sáp nhập.

Điện Kremlin nêu điều kiện chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Pháo tự hành Nga khai hỏa gần Pokrovsk. (Ảnh: Sputnik)

Nga tiếp tục khẳng định việc Ukraine rút quân khỏi Donetsk và Lugansk là điều kiện tiên quyết để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài, trong khi Kiev vẫn bác bỏ yêu cầu này.

Ông Peskov cũng cho rằng Nga buộc phải phát động chiến dịch quân sự sau khi các nỗ lực đàm phán với Mỹ và châu Âu không mang lại kết quả. Theo ông, cuộc xung đột hiện không chỉ là đối đầu giữa Nga và Ukraine mà còn là sự đối đầu với các nước phương Tây hậu thuẫn Kiev.

Liên quan nguy cơ leo thang hạt nhân, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga là quốc gia có trách nhiệm và không muốn châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới mới, đồng thời cho biết Moskva vẫn duy trì các kênh đối thoại với Washington.

Máy bay chở hàng mất tích ngoài khơi Pakistan

Một máy bay chở hàng của Pakistan chở theo 5 thành viên phi hành đoàn mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu khi đang bay ngoài khơi thành phố Karachi.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, chiếc Boeing 737 do hãng K2 Airways vận hành bất ngờ thay đổi độ cao rồi lao xuống rất nhanh trước khi mất tín hiệu trên biển Ả Rập.

Máy bay chở hàng mất liên lạc khi đang bay gần Karachi. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Pakistan cho biết máy bay báo sự cố hệ thống định vị trước khi mất liên lạc chỉ vài phút sau đó. Các lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai trên biển, song nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định.

Nếu có thương vong được xác nhận, đây sẽ là tai nạn hàng không chết người đầu tiên tại Pakistan kể từ vụ rơi máy bay của Pakistan International Airlines năm 2020.

21 người thiệt mạng trong vụ sạt lở ở Trung QuốcGiới chức thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) xác nhận công tác cứu hộ vụ sạt lở đất xảy ra ngày 7/7 đã hoàn tất với 21 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, toàn bộ 33 người mắc kẹt đã được tìm thấy, trong đó có 5 người an toàn, 7 người bị thương nhẹ và 21 người tử vong.

21 người thiệt mạng trong vụ sạt lở ở Trung Quốc

Hiện trường vụ sạt lở tại tỉnh Cam Túc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Vụ sạt lở xảy ra vào sáng 7/7 tại khu vực Lâm trường Mân Giang, huyện Đãng Xương, khiến nhiều người bị vùi lấp. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ, cứu hỏa và y tế đã được huy động khẩn cấp để tìm kiếm các nạn nhân.

Sau hơn một ngày triển khai cứu nạn, chính quyền địa phương xác nhận toàn bộ những người mắc kẹt đã được đưa ra ngoài và kết thúc công tác tìm kiếm.